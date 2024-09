Sarah Toscano, dopo la vittoria dello scorso anno, ha avuto l’onore di tornare nella scuola di Amici durante l’edizione 24. Nel corso dell’appuntamento ha fatto un discorso di incoraggiamento ai nuovi allievi.

Il ritorno di Sarah Toscano ad Amici 24

Questo pomeriggio, domenica 29 settembre 2024, ha avuto inizio la nuova edizione di Amici 24 e come ogni anno è stato presente il vincitore della stagione precedente. Questa volta è toccato a Sarah Toscano, la quale ha portato dentro lo studio la coppa e ha salutato Maria De Filippi: “Ho visto i video dietro e ho pensato ‘sono io, è successo davvero‘.

La conduttrice ha quindi chiesto alla cantante di fare un breve discorso, di pochi secondi, per incoraggiare gli aspiranti allievi che si trovavano davanti a lei. Dopo aver preso un profondo respiro, anche se visibilmente agitata, ha affermato:

“Ci tenevo a dirvi la mia esperienza. Ora siete un po’ agitati. Mi ricordo l’anno scorso, ero tanto agitata anche io, il palco è nuovo. Era il mio grande sogno ed ero felice ma mi sentivo piccolissima, minuscola in un ambiente troppo grande. Forse per qualcuno di voi è così.

Non abbiate la paura di sbagliare e di mostrare quello che avete dentro. Tutto viene fuori alla fine, ci ho messo otto mesi per capirlo. Però avete un team che è incredibile, partendo da Maria ai professori e ai tecnici. Non abbiate paura di mostrare voi stessi, in bocca al lupo”.

Dopo aver ringraziato tutti ancora una volta, Sarah Toscano si è esibita sulle note del suo nuovo singolo ed è uscita dallo studio.