Oggi su Canale 5 sta andando in onda la prima puntata di Amici 24. Ad attirare l’attenzione del web è stato però Umberto, che ha mostrato il suo nuovo look, conquistando il cuore del pubblico e degli utenti.

Umberto mostra il suo nuovo look ad Amici 24

Siamo entrati nel pieno della prima puntata di Amici 24 e oggi su Canale 5 si sta formando la nuova classe del talent show. Attualmente sono state consegnante alcune maglie e di certo nel corso delle prossime settimane come al solito ne vedremo di belle. Oggi intanto per tutto il pubblico del programma targato Maria De Filippi c’è stata una piacevole e inaspettata sorpresa. A fare ritorno in studio è stata Sarah Toscano, che ha fatto un grande in bocca in lupo a tutti gli aspiranti allievi per poi presentare il suo nuovo singolo, Tacchi (Fra le dita).

A un tratto però qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Durante la sua esibizione, Sarah è stata raggiunta dal corpo di ballo dei professionisti e a non passare inosservato è stato nientemeno che Umberto Gaudino.

Il ballerino ha infatti mostrato il suo nuovo look, che ha conquistato il web e il pubblico di Amici 24. Sui social nel mentre gli utenti stanno commentando il nuovo taglio di Umberto, da anni uno degli ex allievi più amati di sempre.

Ma che altro accadrà oggi e chi sarà a ottenere la tanto ambita maglia? Non resta che attendere per scoprirlo.