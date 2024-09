Il campione olimpico Thomas Ceccon ha lanciato una stoccata a Federica Pellegrini nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera. Ecco tutto ciò che ha detto e le sue ragioni dietro al discorso.

La critica di Thomas Ceccon a Federica Pellegrini

Chi è appassionato di sport conosce da tempo Thomas Ceccon, mentre chi ha seguito il suo percorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha sicuramente imparato ad apprezzarlo per le sue qualità, il suo aspetto fisico e la sua simpatia. Basti pensare, per esempio, al momento in cui è stato registrato mentre dormiva al fresco nel parco del villaggio olimpico.

LEGGI ANCHE: Sarah Toscano presenta il suo nuovo singolo ad Amici 24

In queste ore però ha fare chiacchierare non sono i suoi record o le sue vittorie ma alcune dichiarazioni che ha rilasciato a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli gli è stato domandato che cosa rappresenta Federica Pellegrini per lui. A quanto pare i due si sono allenati nella stessa piscina a Verona ma la risposta dell’atleta ha lasciato tutti senza parole e basiti:

“Federica Pellegrini? Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, no”.

Come prenderà Federica Pellegrini queste affermazioni? Deciderà di rispondere a Thomas Ceccon? Al momento non possiamo saperlo, forse deciderà di non entrare nel merito della situazione e di concentrarsi sulla nuova sfida che sta affrontando in queste settimane. La nuotatrice è infatti nel cast di Ballando con le stelle, che ieri sera ha debuttato in prima serata su Rai 1 riuscendo a battere Tu si que vales.

Noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi aggiornamento e nel caso in cui questa storia dovesse evolvere vi terremo informati.