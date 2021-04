1 Beppe Braida si ritira dal gioco

È trascorso quasi un mese da quando è partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e in queste settimane ne abbiamo già viste di belle. A far parte del cast come sappiamo c’è anche Beppe Braida, che fin dal primo momento con la sua simpatia e i suoi modi di fare ha conquistato il cuore del pubblico. Nonostante le difficoltà, date dalla dura vita sull’isola, il comico si è messo in gioco. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

Poco fa, con un comunicato ufficiale rilasciato sui social, gli autori hanno fatto sapere che Beppe Braida ha lasciato L’Isola dei Famosi. Ma cosa è accaduto e perché il comico è stato costretto al ritiro improvviso? Come si legge nella nota pubblicata sugli account del programma, sembrerebbe che Braida sia stato informato di alcuni gravi problemi familiari e che per questo motivo abbia dovuto immediatamente lasciare l’Honduras per fare rientro in Italia. Ecco quanto si legge nel comunicato rilasciato qualche minuto fa:

“Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore”.

Beppe Braida ha così lasciato ufficialmente L’Isola dei Famosi e attualmente sta già rientrando in Italia. Senza dubbio nelle prossima puntata del reality, in onda su Canale 5 lunedì 12 aprile, ne sapremo di più in merito al ritiro del comico, e scopriremo cosa sarà accaduto. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Braida, con la speranza di ritrovarlo presto sul piccolo schermo.