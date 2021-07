1 Ex allievo di Amici al matrimonio di Bernardeschi

Chiusa la parentesi trionfale agli Europei di Calcio, il calciatore Federico Bernardeschi e l’ex gieffina Veronica Ciardi sono convolati a nozze il 13 luglio 2021. Un centinaio di inviati presenti al matrimonio, tra parenti e amici più stretti.

Se nessuno dei compagni di squadra sembra aver preso parte all’evento, abbiamo visto però altri volti conosciuti del piccolo schermo tra i presenti. Invitati al matrimonio l’ex coinquilino del GF 10, Maicol Berti, ma anche la coppia di Temptation Island formata da Georgette Polizzi e Davide Tresse o ancora la conduttrice Margherita Zanatta e l’influencer Alessandro Magni. Ma a quanto pare non sono stati gli unici.

In queste ore è spuntato un video che mostra Federico Bernardeschi cantare insieme ai suoi amici nel giorno del suo matrimonio. Il cantante scelto per i festeggiamenti è Giuseppe Salsetta, come potete vedere in questo video. I due intonano insieme Un’estate italiana, pezzo storico di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, tornato di moda dopo 31 anni per la vittoria degli Europei di Calcio.

A proposito di Giuseppe Salsetta, che qui vediamo cantare e suonare la pianola, qualche fan di Amici sicuramente l’avrà riconosciuto. Il cantante, infatti, è stato grande protagonista e semifinalista della settima edizione del talent show, vinto poi da Marco Carta. L’artista ha fatto parte della Squadra del Sole durante il pomeridiano, mentre al Serale è stato membro della Squadra dei Bianchi insieme a volti come Roberta Bonanno o Simonetta Spiri, giusto per citarne alcuni.

Giuseppe Salsetta, presenta al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, non ha mai abbandonato la passione per il canto. Oltre a fare serate, l’ex di Amici ha pubblicato due album: nel 2010 Quello che vorrei, mentre nel 2021 Il meglio di me. E voi vi ricordate di lui?

Se Giuseppe ha avuto il piacere di festeggiare le nozze di Bernardeschi e sua moglie Veronica Ciardi, non è stato così per tutti…