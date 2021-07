1 Gli assenti al matrimonio di Bernardeschi

Ieri presso il Duomo di Sant’Andrea a Carrara si è celebrato il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Fresco Campione d’Europa, l’ala della Juventus e della Nazionale Italiana, dopo aver festeggiato il titolo con i compagni in Azzurro, è tornato nella sua città natale per le nozze.

Evento iniziato con una piccola gaffe da parte del calciatore. A presentarsi per prima davanti al sagrato della chiesa è stata infatti Veronica, accompagnata con un maggiolino azzurrino chiaro. Per tale ragione, dato che deve arrivare prima lo sposo, la Ciardi si è allontanata nuovamente ed è stata ‘costretta’ a fare un giro nel centro della città, in attesa di Federico, arrivato poco dopo. Bernardeschi si è presentato con un abito chiaro e capelli cortissimi appena ossigenati.

Il calciatore è arrivato a bordo di una gip scura suonando il clacson. Qui ha ritrovato un’immensa folla di persone tra invitati e curiosi. Bernardeschi per il suo matrimonio si è presentato in forma raggiante. Ha così fatto il suo ingresso nella cattedrale, acclamato dai tifosi. Qui ha atteso l’arrivo di Veronica Ciardi, che ha sposato poco dopo. All’interno della cerimonia si è celebrato anche il battesimo della piccola Lena.

Ma gli invitati? I tifosi si aspettavano di vedere i suoi compagni di Nazionale o della Juventus, ma a quanto pare così non è stato. Alberto, il padre di Bernardeschi, ha svelato che per il matrimonio erano presenti un centinaio di invitati. C’è da dire che il calciatore aveva già festeggiato con gli altri ragazzi sia dopo la vittoria dell’Europeo, ma anche con l’arrivo a Roma e il corteo con i tifosi. Questo in sintesi è stato l’addio al celibato di Federico Bernardeschi prima del suo matrimonio.

Si vociferava la presenza di Federico Chiesa e Gianluigi Buffon, ma non ci sono immagini che confermano o smentiscono insomma. Qualche volto noto, però, l’abbiamo visto…