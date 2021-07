1 La seconda figlia di Bernardeschi e della Ciardi

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi ieri si sono sposati a Carrara, accolti da una grande folla tra invitati e fan curiosi. Nonostante la loro grande riservatezza la coppia non ha potuto eludere le telecamere. I tanti presenti che, con foto e video, hanno un po’ raccontato ciò che stava succedendo nella città toscana. E proprio ieri, durante la cerimonia, a parte le persone più vicine a loro, abbiamo scoperto che hanno una seconda figlia.

Stando a quanto raccolto da Fanpage, come raccontato anche dai vari giornalisti presenti all’evento, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi dopo aver dato alla luce nel 2019 la piccola Deva, il mese di maggio sono diventati nuovamente genitori. C’è da dire, però, che esattamente come nel primo caso, la notizia della nascitura è arrivata con un po’ di ritardo. Questo perché i due tengono lontana la loro vita privata dai riflettori. Non si hanno però altre informazioni a riguardo.

In base a quanto fornito dai media, oltretutto, proprio durante la celebrazione del matrimonio, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno battezzato anche la loro bambina. Festeggiamenti nei festeggiamenti, insomma, che vanno ad aggiungersi anche alla vittoria del titolo Europeo conquistato dal calciatore con la Nazionale Italiana. Ma non è finita qui, perché ieri era anche il compleanno della neo sposa. Che dire una giornata davvero perfetta! Continua…