Best Awards 2023: a Parigi la tradizionale parata di VIP

Niccolo Maggesi | 1 Febbraio 2023

Tanti VIP ad uno degli eventi più glamour di Parigi, i Best Awards, allestiti dal celebre pierre e bon vivant Massimo Gargia

Tutto dai Best Awards 2023

45ª edizione dei Best Awards nella tradizionale cornice parigina. A due passi dalla Madeleine, nel cuore della capitale francese, il Cercle de l’Union Interalliée ha accolto le tante celebrità invitate alla cerimonia che come ogni anno era organizzata da Massimo Gargia.

Gargia, 82 anni, ha scritto la storia del glamour internazionale mettendo in piedi alcuni degli eventi più esclusivi al mondo. Ai Best Awards di quest’anno, il bon vivant ha potuto contare sul sostegno del produttore musicale Orlando e della sua pupilla, Hélène Ségara.

La cerimonia, iniziata alle prime luci della sera e conclusasi all’alba dopo un’opulenta cena e tanto divertimento, spettacolo e danze, ha visto la presenza di artisti di fama globale.

Fra gli altri c’erano gli attori Brigitte Fossey, Mathilda May, Sylvie Testud e Samy Naceri, le top model Adriana Karembeu e Patricia Contreras, l’influencer Léna Mahfouf, la coreografa Mia Frye, il cantante Thomas Dutronc, la principessa Maria Pia Ruspoli e molti ancora.

Alcuni di loro sono immortalati nelle foto realizzate da Mr. Laurent Benhamou e che trovate in coda all’articolo.

La vera stella? Massimo Gargia

Malgrado si sia fatto strada specialmente come pierre, Massimo Gargia non è solo organizzatore di eventi ma un artista a tutto tondo. Nel suo passato infatti c’è pure un film accanto ad Alberto Sordi, e oltre che per il cinema ha sempre avuto una passione speciale per la moda e lo stile.

In parte glielo si riconosce anche solo dando un’occhiata agli scatti provenienti dall’evento parigino da lui allestito. In parte, quel fascino verso l’haute couture gli deriva dall’esser stato per più di vent’anni il compagno della storica direttrice di Vogue France Francine Crescent.

Dei tanti progetti realizzati nella lunga carriera, i Best Awards sono forse la sua creatura più inestimabile, durante la quale celebrare lo stile, l’eleganza, e soprattutto chi come Gargia ne è assoluto artefice.

Le foto dall’evento

Massimo Gargia con Maria Pia Ruspoli

Per i Best Awards 2023 Massimo Gargia ha sfoggiato una giacca tempestata di paillettes argentate a illuminare il più classico smoking. La principessa Maria Pia Ruspoli è arrivata invece con un abito scuro intrecciato in vita.

Patricia Contreras

La supermodella Patricia Contreras ha lasciato a bocca aperta per questo abitino in un luminoso tessuto dalle sfumature ambrate, ampia scollatura, manichette a sbuffo e lungo strascico.

Mathilda May e Sylvie Stud

Decisamente più sobrie le attrici Mathilda May e Sylvie Stud, che oltre ad abiti di semplici ma raffinati hanno optato anche per un trucco leggero.

Lena Situations

La scrittrice Lena Mahfouf, meglio nota con lo pseudonimo di Youtuber Lena Situations, era ai Best Awards 2023 dopo aver già partecipato ad altri simili appuntamenti mondani come l’altrettanto esclusivo Met Gala. È stata tra le celebrità salite sul palco dell’evento per ritirare il suo premio.

Thomas Dutronc con Adriana Karembeu

Il cantante Thomas Dutronc accanto alla top model Adriana Karembeu, che indossava un elegante tailleur color crema.