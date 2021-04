Il brand dei forti e degli irriducibili è stato fondato da Marco Girardi, già atleta della nazionale di body building over 50. Attore cinematografico, personaggio televisivo, Marco è testimonial di peso a livello internazionale per la sua BG Life Style.

In basso a sinistra, nella foto condivisa qui sopra, potete trovare Ale Basso, uno dei modelli palestrati più forti del mondo. Invece, in alto a destra Tiziano Palagi, campione italiano man physique 2018 wabba international.

In basso a destra, con pattini in linea e a rotelle. In alto a sinistra Enzo Baron, campione italiano e vice campione europeo di body building ed IFBB professionista.

Un brand prestigioso ma con prezzi medio-bassi low cost (alcuni esempi: canottiera €7, t-shirt €6, tuta completa in cotone €20).

Contatti:

email: [email protected]

whatsapp: 351 702 2942

a cura di Mattia Pagliarulo

Novella 2000 © riproduzione riservata.