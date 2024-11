Questa sera, durante la nuova diretta di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha dedicato la performance a sua figlia e ha emozionato tutto il pubblico, scoppiando poi in lacrime.

Bianca Guaccero emoziona tutto il pubblico

Un colpo di scena dietro l’altro questa sera nel corso della prima semifinale di Ballando con le Stelle. Poco fa a scendere in pista è stata anche Bianca Guaccero, che fin dalla prima puntata è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del talent show di Milly Carlucci. Questa settimana dunque i protagonisti del programma hanno dovuto mettere in scena una coreografia che parlasse di una propria storia personale e la prima a scendere in pista è stata proprio Bianca.

LEGGI ANCHE: Guillermo Mariotto lascia lo studio di Ballando con le Stelle in diretta

La conduttrice ha così raccontato del difficile momento della separazione dal suo compagno e di come ha dovuto farsi in quattro per la sua bambina. La Guaccero ha dunque voluto dedicare la performance proprio a sua figlia e naturalmente ha emozionato tutto il pubblico e il web. Non sono mancati i commenti entusiasti della giuria e anche Alberto Matano ha affermato: “La coreografia migliore che avete fatto fino a ora. MI auguro di vedere una grande finale con voi due”.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini scoppia in lacrime dopo l’infortunio di Samuel

A un tratto però Bianca Guaccero non ha trattenuto l’emozione ed è scoppiata in lacrime. La presentatrice a quel punto ha affermato commossa: “Ho tenuto la concentrazione per fare questo ballo ma emotivamente mi toccava molto. Ho dovuto trovare il coraggio di superare alcune cose”.

Poco dopo sono arrivati i voti della giuria e Bianca ha portato a casa 47 punti.