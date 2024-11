Guillermo Mariotto lascia lo studio di Ballando con le Stelle in diretta e fa preoccupare Milly Carlucci e tutto il pubblico

Poco fa, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha improvvisamente lasciato lo studio, facendo preoccupare Milly Carlucci e tutto il pubblico.

Cosa è accaduto a Guillermo Mariotto

Puntata intensa quella di stasera a Ballando con le Stelle e poco fa a far preoccupare tutto il pubblico è stato Guillermo Mariotto. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato pochi istanti dopo la performance di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. I due stavano dunque ascoltando i commenti della giuria, quando a un tratto a intervenire è stata la padrona di casa Milly Carlucci.

La conduttrice infatti ha annunciato che Mariotto ha improvvisamente lasciato lo studio di Ballando e che almeno per il momento non sarebbe rientrato. La presentatrice ha dunque dichiarato che a votare sarebbe stato il resto della giuria.

Ma cosa è accaduto a Guillermo Mariotto e perché ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle? Attualmente non è chiaro cosa sia successo e la stessa Milly Carlucci non ha saputo dare spiegazioni al pubblico. La conduttrice tuttavia ha ipotizzato a un possibile malore, ma al momento non sappiamo con certezza cosa sia successo.

Senza dubbio però nelle prossime ore arriveranno news certe e nel mentre ci auguriamo che Mariotto stia bene e che presto faccia ritorno in studio.