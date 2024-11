A seguito di quanto accaduto a Ballando con le Stelle con Angelo Madonia e a seguito dell’infortunio di Samuel Peron, Federica Pellegrini scoppia in lacrime in diretta.

Le lacrime di Federica Pellegrini

Non mancano le emozioni questa sera a Ballando con le Stelle. Tra i protagonisti della serata c’è stata Federica Pellegrini, che in questi giorni è finita al centro dell’attenzione mediatica. Angelo Madonia, partner di ballo della campionessa olimpica, è stato infatti allontanato dalla trasmissione a seguito di alcune divergenze professionali. Ad arrivare in soccorso della nuotatrice è stato così Samuel Peron, che in questi giorni ha iniziato a provare al fianco di Federica.

Ieri mattina tuttavia il maestro ha subito un infortunio e questa sera è arrivato in studio con le stampelle. A quel punto il pubblico si è chiesto cosa sarebbe accaduto alla concorrente di Ballando con le Stelle e solo poco fa è arrivata la risposta definitiva.

Milly Carlucci ha convocato a centro studio Federica Pellegrini e Samuel Peron e ha annunciato che il ballerino non potrà esibirsi. A quel punto la campionessa è scoppiata in lacrime in diretta, a seguito delle tensioni degli ultimi giorni. Le sorprese però non sono finite qui.

Poco dopo infatti la Carlucci ha annunciato che Federica proseguirà il suo percorso al fianco di Pasquale La Rocca, che dopo il ritiro di Nina Zilli ha deciso di correre in soccorso della nuotatrice.