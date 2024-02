I Big di Sanremo 2024 mostrano gli sfondi dei loro smartphone (FOTO)

Sanremo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Sanremo 2024

I Big in gara al Festival di Sanremo 2024 hanno mostrato i loro sfondi del telefono. Da Emma a Gianluca Ginoble de Il Volo

In queste ultime settimane ad alcuni Big di Sanremo 2024 è stato chiesto di mostrare i propri sfondi del telefono. Ecco quali cantanti hanno accettato e quali foto hanno impostato sullo schermo.

Gli sfondi dei Big di Sanremo 2024

Ormai il Festival di Sanremo 2024 ce lo siamo lasciati alle spalle, ma sul web ancora tutti ne parlano. Non solo per quanto riguarda le polemiche che ne sono scaturite, ma anche per un video che è diventato virale.

La tiktoker Elena Giannetti, nel corso della settimana sanremese, è andata da diversi Big per chiedere loro qual è il loro sfondo sul cellulare.

A partecipare a questa divertente idea sono stati Emma, Clara e molti altri ancora. Siete pronti a scoprire quale immagine hanno impostato sul proprio schermo?

Cominciamo subito…

Emma

Sfondo Big Sanremo 2024: Emma

La prima cantante che vediamo comparire all’interno del video è Emma, che al Festival ha portato il brano “Apnea“.

Alla richiesta della tiktoker non esita un secondo e si presta volentieri a questa idea molto carina.

Non appena mostra il telefono ci accorgiamo che il suo sfondo è pieno di api disegnate che volano tra le nuvole.

Continua…