Torna in gara a Sanremo 2024 (per la quarta volta in carriera) Emma Marrone. La cantante presenta il suo brano Apnea. Ecco significato e testo della canzone Apnea di Emma presente al Festival della Canzone Italiana.

APNEA testo Emma

Cosa sappiamo a proposito del testo di Apnea di Emma Marrone? La canzone vede tra i suoi autori la stessa Marrone, ma anche Paolo Antonacci, Julien Boverod e Davide Petrella.

Il quartetto pieno di talento (davvero molto interessante) ha lavorato sul testo della canzone che la Marrone porterà in gara a Sanremo. Qui a seguire vi proponiamo il testo di Apnea di Emma:

“Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea”

Per quanto riguarda la musica, Emma nella canzone Apnea si è affidata a sonorità elettroniche e profonde. Ma lei stessa ha assicurato, come vedremo, che si farà fatica a restare fermi!

Il significato di APNEA

Scoperto il testo sappiamo qual è il significato di Apnea di Emma? Di cosa parla la canzone?

Nel testo si racconta un sentimento che sente il bisogno di dovere porgere delle scuse, ma anche la capacità di togliere il respiro.

Sanremo 2024: le parole di Emma su Apnea

Emozionata di tornare su un palco che le ha regalato davvero tante soddisfazioni, Emma Marrone ci riprova con Apnea, di cui abbiamo conosciuto testo e significato.

La cantante ha rivelato le sue sensazioni prima di salire sul palco di Sanremo 2024 con Apnea: “Non voglio spoilerare molto ma farete molta fatica a restare seduti”, ha detto su Rai Play. Quindi quel che è certo è che le musiche ci coinvolgeranno talmente tanto, insieme alle parole, che sarà difficile contenere il proprio entusiasmo per chi ascolterà il testo di Apnea.

In attesa di salire sul palco del Teatro Ariston Emma ha rivolto un pensiero all’amica Alessandra Amoroso, augurandole un caloroso in bocca al lupo: “È il suo primissimo Sanremo, sono molto contenta per lei e non vedo l’ora di vederla sul palco, meravigliosa come sempre”.

I Big a Sanremo 2024

Ora che abbiamo tutte le informazioni su Apnea di Emma, passiamo agli altri artisti che condivideranno con lei il palco.

Quali sono tutti i Big in gara a Sanremo 2024? Qui a seguire vi riportiamo l’elenco completo con tutti i protagonisti di questa edizione della kermesse canora, condotta da Amadeus:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Durante la serata finale del 10 febbraio scopriremo se Emma Marrone vincerà Sanremo 2024 con Apnea. Riuscirà a superare la concorrenza?