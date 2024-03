Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Marzo 2024

Verissimo

Ospite a Verissimo la cantante BigMama ha avuto modo di parlare del suo difficile passato tra bullismo, un abuso quando aveva appena 16 anni e il tumore che ha dovuto affrontare.

BigMama a Verissimo

Talento, energia e forza sono solo alcune delle caratteristiche di BigMama. Oggi la cantante, all’anagrafe Marianna Mammone, è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2024, è stata per la prima volta ospite di Verissimo. Insieme a Silvia Toffanin ha avuto modo non solo di parlare di musica, ma anche di raccontare la sua intensa storia che non è stata di certo facile.

BigMama ha ricordato infatti quando è stata vittima di bullismo: “Da sempre non sono mai stata magra e addirittura mi tiravano le pietre”. I suoi genitori però non erano a conoscenza di quello che lei viveva, non ne parlava con i genitori.

Un altro momento buio nella vita di BigMama è arrivato quando a 16 anni ha subito un abuso sessuale. Solo dopo anni ha metabolizzato e ora ne parla senza filtri: “Quando ero piccola non si parlava così apertamente di violenza sessuale, mi hanno aiutato a tirar fuori quei ricordi delle persone che avevano vissuto le mie stesse cose. Io mi sono sentita sporca non mi sentivo una bambina pulita”.

Con la voce rotta, BigMama ha spiegato che non ha mai trovato il coraggio di dirlo a casa, non aveva metabolizzato che si trattasse di una cosa tutto fuorché normale: “Non ho denunciato”. Ma a distanza di tempo, a seguito anche delle esperienze vissute, ha voluto lanciare un appello ai giovani invitandoli a non nascondersi o vergognarsi di nulla.

A seguire negli anni il trasferimento a Milano dove, nel suo momento di rinascita, ha scoperto di avere un tumore. BigMama ha atto ritorno a casa e dare importanza alla sua famiglia. In quel periodo c’era il Covid e proprio i suoi cari sono rimasti con lei a supportarla. Successivamente ha dovuto svolgere i cicli di chemioterapia, che l’hanno aiutata a vivere e rialzarsi. Ha confidato che riguardarsi allo specchio e non riconoscersi le ha fatto male, ma ha compreso anche che quello che stava affrontando era estremamente difficile.

In quel momento il lavoro ha aiutato BigMama a risollevarsi ancora: “Io non ho avuto paura di morire perché sapevo che passati i 6 mesi di terapia sarei tornata a cantare. Era il mio obiettivo”. Oggi come sta? Bene, per fortuna. Tiene tutto sotto controllo e le visite procedono al meglio.

Infine spazio anche all’amore a Verissimo. Oggi BigMama è felice accanto alla sua fidanzata Maria Lodovica Lezzerini, autrice del suo brano sanremese. E proprio da lei ha ricevuto una bellissima sorpresa, facendo fatica a non emozionarsi. Guardando al futuro spera che possa essere una relazione duratura e noi facciamo il tifo per loro!