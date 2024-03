Riccardo a un passo dal suo ritorno a Uomini e Donne, Ida a Verissimo parla ancora di lui

Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Marzo 2024

Uomini e donne verissimo

E se Riccardo Guarnieri dovesse tornare a Uomini e Donne, come reagirebbe la sua ex Ida Platano? La tronista dice la sua

Grandi protagoniste del parterre di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano sono tornate a Verissimo. Alla tronista è stato chiesto come reagirebbe se l’altro suo ex storico Riccardo Guarnieri dovesse tornare nel dating show. E a riguardo è emerso un’ultima indiscrezione…

Ida Platano sul ritorno di Riccardo a Uomini e Donne

A Verissimo questo pomeriggio si è parlato anche di Uomini e Donne. Ospiti di questo appuntamento imperdibile Gemma Galgani e Ida Platano, le quali hanno potuto mostrare parte della loro vita lontana dai riflettori, oltre a ripercorrere il loro percorso all’interno del dating show di Canale 5.

E a proposito di questo Silvia Toffanin ha fatto una battuta a Ida Platano. Dato che già il suo ex Alessandro Vicinanza è tornato in studio per poi trovare l’amore in Roberta Di Padua, come reagirebbe se anche Riccardo Guarnieri dovesse fare lo stesso? La tronista di Uomini e Donne è rimasta piuttosto vaga:

“Non so cosa dirti. Io questo non lo so, scioccante no. Comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forte e indimenticabile, che quando se ne parla mi fanno certi effetti ancora. Ma quello adesso è passato”.

Se Ida Platano è rimasta un po’ sulle sue, non si può dire lo stesso dell’amica Gemma Galgani. La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è esposta, affermando che preferirebbe non rivederlo in trasmissione spiegandone le ragioni:

Una certa preoccupazione perché non sono stati momenti facili per Ida tutto il percorso con Riccardo. So bene quanto sia stato forte il suo malessere ed è proprio in quel periodo che le sono stata tanto vicina, c’era un vuoto proprio sentimentale, non c’era quello che lei desiderava, cioè l’amore contraccambiato nella misura in cui lei ha bisogno e merita oltretutto e quindi preferirei non rivederlo. Mi sto esponendo.

Intanto proprio di questo ne ha parlato LorenzoPugnaloni.it, il quale ha ripreso le parole di Ida Platano, per poi aggiungere: “Il suo ritorno (quello di Riccardo Guarnieri, ndr) nel parterre Over potrebbe essere sempre più vicino”. A questo punto non ci resta che attendere e scoprire se, dopo Alessandro Vicinanza, anche Riccardo deciderà di rimettersi in gioco a Uomini e Donne.

Vedremo cosa succederà, dato che per ora si tratta di indiscrezioni e non vi è alcuna conferma ufficiale da parte della trasmissione. Ma se dovesse mai accadere sarà curioso scoprire come reagirà Ida Platano.