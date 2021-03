1 Il nuovo look di Billie Eilish

La cantante americana Billie Eilish pare abbia voluto cambiare il suo look ancora una volta tingendosi i capelli di biondo. Questa non sarebbe la prima volta per la popstar. Infatti, dal 2017 ad oggi ha cambiato diversi stili passando dal grigio al celeste, fino ad arrivare al verde. Quindi, dal video qui sotto, pubblicato sul suo profilo Instagram, possiamo assistere alla nuova trasformazione.

Alcuni siti, come per esempio Refinery29, pongono un quesito. E se quella fosse soltanto una parrucca per un nuovo video o un progetto che i fan non conoscono ancora? Anche i vestiti, oltre che l’acconciatura, danno quella sensazione di anni ’50. Chissà che l’artista non voglia sorprendere i suoi follower con una nuova canzone. Per il momento non lo sappiamo e dovremo attendere ancora qualche tempo, se fosse davvero così, per scoprirlo.

Nel frattempo, prima di questo nuovo look, Billie Eilish ha preso parte alla premiazione dei Grammy Awards (QUI per tutti i vincitori). Qualche giorno fa, infatti, ha vinto uno dei premi più importanti, ovvero il Record of the Year per “Everything I Wanted“. Ha trionfato, però, anche nella categoria Best Written For Visual Media per “No Time To Die“. Non ci rimane, perciò, che scoprire quali altri traguardi e sorprese ha in serbo per noi la popstar.

