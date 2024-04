NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Aprile 2024

In queste ore è giunta la decisione del Gip di Imperia, che ha assolto Blanco dal Sanremo gate. Tuttavia il Codacons si oppone.

Il caso Blanco torna a far discutere

Lo scorso anno ospite al Festival di Sanremo è stato Blanco. Tuttavia come tutti sappiamo nel corso della sua esibizione, a causa di un malfunzionamento dell’impianto audio, il cantante infuriato ha distrutto l’intera scenografia, finendo al centro di una lunga polemica. Pochissime ore dopo però il cantante ha prontamente fatto le sue scuse per quanto accaduto, ciò nonostante la Procura di Imperia ha aperto un’indagine nei suoi confronti con l’accusa di danneggiamento, che qualche settimana dopo è stata archiviata.

A quel punto a intervenire è stato il Codacons, che ha richiesto la riapertura del caso. Adesso, a distanza di mesi, è arrivata la decisione del Gip di Imperia, che ha assolto il cantautore da tutte le accuse confermando la decisione della Procura. Tuttavia l’associazione ha deciso di ribattere nuovamente e ha annunciato che presenterà istanza al presidente del Tribunale e alla Cassazione, chiedendo il riesame del provvedimento.

Il motivo? Nel comunicato con cui il Gip Massimiliano Botti rigetta la richiesta di proseguire le indagini su Blanco si attribuisce il comportamento del cantante alla tensione della gara. Ma non solo. Nel provvedimento si legge anche che Riccardo avrebbe potuto “compromettere le sue chances di vittoria”. Tuttavia il giovane artista, come ben sappiamo, lo scorso anno non era tra i Big in gara, ma era sul palco dell’Ariston in qualità di ospite.

Il Codacons dunque con un ennesimo comunicato ha fatto sapere che si opporrà alla decisione del Gip, chiedendo il riesame del provvedimento. Questo quanto si legge nella nota diramata: “Blanco non aveva alcun possibilità di vittoria, non partecipando ad alcuna gara ed essendo presente al Festival di Sanremo esclusivamente in qualità di ospite! Circostanza che, al contrario, aggrava il suo comportamento, del tutto ingiustificato e altamente diseducativo, considerato l’elevato seguito di giovanissimi vantato dall’artista”.