Nicolò Figini | 8 Febbraio 2023

La rabbia di Blanco a Sanremo

Questa sera Blanco si è esibito a Sanremo 2023 per ben due volte. La prima insieme a Mahmood per ripercorrere la loro vittoria lo scorso anno alla kermesse. La seconda, invece, ha deciso di portare il suo ultimo inedito, “L’isola delle rose“. A un certo punto, però, non è più riuscito a cantare perché ha fatto presente tramite un gesto di non star sentendo la sua voce all’auricolare. A questo punto, invece di fermare l’esibizione, ha distrutto tutta la scenografia intorno a lui.

Questo gesto, alla fine dell’esibizione, ha fatto sì che il pubblico lo fischiasse. Poi ha affermato: “Non mi sentivo in cuffia. Non mi sono fermato e mi sono divertito“. Davvero molto forte il dissenso da parte degli spettatori in sala e sui social. Tuttavia l’interprete si è giustificato dicendo che la musica è anche un modo per divertirsi. Amadeus, ha tentato di calmare il pubblico e ha chiesto spiegazioni. Ma tutto ciò non ha placato l’ira dei presenti.

Il presentatore ha anche domandato a Blanco se avrebbe voluto riprovare a esibirsi più avanti nella serata. Il pubblico si è espresso con contrarietà alla proposta, in quanto ciò che ha fatto non può essere accettato. Ad ogni modo, però, il giovane ha acconsentito. Purtroppo, per mancanza di tempo, non ha potuto farlo. La gara è proseguita senza ulteriori intoppi. Solo alla fine, inoltre, sapremo la classifica generale delle prime quattordici canzoni in gara.

