A tu per tu con Marco e Giuseppe, fondatori di Classdrive

3 Aprile 2024

Le esigenze di trasporto sono aumentate esponenzialmente e al tempo stesso sono mutate, andando sempre più incontro a quelle personalizzate del cliente. Per questo, soprattutto nel mondo dell’entertainment, si è fatto strada il fenomeno imprenditoriale del noleggio con conducente (NCC), per il quale Classdrive.it di Marco e Giuseppe è una delle realtà più in risalto sul territorio nazionale.

Si tratta di un servizio che coniuga la riservatezza come esigenza di trasporto, come accade per un personaggio famoso, ad esempio, alla più semplice esigenza di recarsi a un evento d’intrattenimento, senza dover guidare.

Un lusso benefico, che diminuisce lo stress e per questo, oltre che per concerti, ristoranti e club, è richiestissimo anche per i matrimoni.

Intervista ai fondatori di Classdrive

Quando è cominciata la vostra storia?

“La nostra azienda è nata nel 2019 a Milano Nord. Nonostante gli anni del Covid abbiamo registrato un notevole tasso di crescita, tanto che oggi operiamo su tutto il territorio nazionale. Giuseppe veniva dal mondo del Fleet Management e Automotive, e in seguito per scelta ha imparato il mestiere di autista privato. Io avevo molta esperienza manageriale di oltre vent’anni, come protagonista di Start Up di Banche e Assicurazioni digitali e nell’alta consulenza direzionale. Considerando che il mercato della mobilità è in continua crescita, abbiamo cavalcato l’onda, anche scrutandone l’opportuna collocazione nel settore dell’intrattenimento. Ne abbiamo intravisto le potenzialità e abbiamo unito esperienze e idee”.

Oltre a unire le forze, collaborate anche con altre aziende?

“Collaboriamo con piattaforme digitali per la mobilità sia in Italia che nel resto del mondo, ma attraverso il nostro sito Classdrive.it arrivano i maggiori volumi di traffico e possiamo acquisire clienti da ogni parte d’Italia. Abbiamo accordi con aziende che organizzano eventi, matrimoni, addii al celibato-nubilato, e a questo proposito siamo stati premiati da Matrimonio.com con il Wedding Award per due anni di fila, come migliore servizio al Cliente.

Se c’è un imprevisto noi interveniamo e risolviamo. C’è molta comunicazione con il cliente, e chiariamo eventuali dubbi. Tutto dev’essere perfetto. Puntiamo all’eccellenza, ma non solo nel divertimento. Siamo operativi anche nel settore dei viaggi, come in quello del business. Abbiamo lanciato anche dei benefits: il Welcome Bonus, che offre al nuovo Cliente subito uno sconto di benvenuto, e il Piano Fedeltà. Chi ci sceglie sempre ha ulteriori vantaggi lifetime. Inoltre, stiamo individuando un’associazione benefica a cui donare un euro su ogni corsa effettuata. I primi nel nostro settore a farlo”.

Quale valore aggiunto porta il NCC rispetto ad altri tipi di trasporto?

“Sono due mondi diversi. Chi sceglie un taxi ha un’esigenza immediata. Inoltre, il tassista ha un tassametro e, proprio per per questo, non si conosce in anticipo il costo finale del servizio, date variabili come le condizioni del traffico. Il noleggio con conducente, invece, nasce per corse e viaggi organizzati e prenotati, ed ha una tariffa predeterminata senza sorprese. Poi adottiamo un codice etico sia per i fondatori che per i dipendenti, che tutela al 100% l’immagine e la riservatezza del cliente. Non diffondiamo per scelta nessuna informazioni sui clienti che serviamo. È tutto scritto nel nostro contratto. La privacy, anche per i personaggi famosi, è garantita. Non facciamo i selfie con Very Important People, anche se sappiamo che potrebbero farci crescere velocemente in termini di notorietà social e non solo”.

Quale tipo di veicolo è più adatto per il NCC?

“Gestiamo i veicoli nel modo più ecosostenibile, anche spegnendoli ai semafori se è necessario. Abbiamo Berline e Van da sette, otto posti di alta categoria. Scegliamo il marchio dell’auto in base al concetto di eleganza che esso rappresenta nell’immaginario collettivo, e questo dà anche prestigio aggiunto nel recarsi a un evento.

Prossimamente incrementeremo la disponibilità, aggiungendo auto elettriche. Lavoriamo molto con clienti provenienti dall’Asia, dalla Penisola Arabica, dagli States, insomma da tutto il mondo, che hanno richieste ed esigenze mirate ed esclusive”.

È un lavoro che coinvolge l’aspetto empatico e psicologico…

“La nostra missione è far sentire i clienti al top, secondo le loro esigenze, anche evitando loro qualsiasi forma di stress, che a volte è presente nell’organizzazione degli eventi. Soprattutto quando parliamo di eventi importanti come i matrimoni. La nostra linea guida è quella di non parlare al cliente durante il viaggio, salvo che sia richiesto, al di fuori delle informazioni su come soddisfare le sue esigenze, come ad esempio la temperatura in auto o lo stile di guida”.

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

“Puntiamo alle Olimpiadi del 2026! Inoltre vorremmo stringere collaborazioni con grossi brand emergenti, con business model innovativi e amici dell’ecologia, che stanno via via arrivando in Italia dall’estero, o meglio ancora Start Up italiane dedicate a una clientela più esigente. Stiamo poi sviluppando la nostra App, e nei prossimi mesi sarà disponibile. Siamo partiti in due, oggi abbiamo molti dipendenti e migliaia di partner in tutta Italia. Il nostro logo rappresenta un volante, un percorso, un circuito, un papillon e un abbraccio, che sottintendono un insieme di valori di comfort, sicurezza, eleganza senza pensieri. In futuro vorremmo riservare al mercato italiano una piccola sorpresa sul Dress Code dei nostri autisti, che ora non sveliamo. Abbiamo tante idee che ci consentono di distinguerci, perché il nostro obiettivo è fare la differenza con il cliente. E la cosa più importante: arriviamo in anticipo per scelta, sempre!”.