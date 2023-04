NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

La nuova canzone di Blanco non passa inosservata

È appena uscito Innamorato, il nuovo album di inediti di Blanco, che sta già ottenendo un ottimo successo. A due anni di distanza da Blu Celeste, il giovane cantante torna con un nuovo atteso progetto, che senza dubbio è già destinato a far parlare di sé. In queste ore così i fan, e non solo, stanno ascoltando per la prima volta i 12 brani che compongono il disco, tuttavia ai più attenti non è sfuggito un particolare che sta già facendo discutere il web.

All’interno del suo nuovo album infatti Blanco ha dedicato una canzone alla sua ex fidanzata Giulia Lisioli, intitolata proprio “Giulia”. Come ben sappiamo i due hanno avuto una lunga relazione, durata diversi anni. Tuttavia la storia non è finita nel migliore dei modi, e a oggi Riccardo ha voluto rivivere, all’interno del brano, gli ultimi momenti insieme alla Lisioli. Nel pezzo Fabbriconi sottolinea come la storia non potesse più andare avanti, nonostante la sofferenza da parte di entrambi. Ma non solo. Nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia, il giovane artista ha anche parlato per la prima volta di questa canzone, e in merito ha affermato:

“Quando ci siamo mollati, tanti giornalisti l’hanno chiamata per fare interviste e le hanno messo parole in bocca che non erano vere. E lei poi si è dovuta spiegare. Ma ovviamente lei non sapeva come comportarsi con la stampa, devi essere parac**a, ma se non lo sai vai dritta. Per questo canto: ma che casino hai fatto? […] Se Giulia ha ascoltato la canzone? No, non l’ha ancora sentita. Ma non è una lettera d’amore, racconta una parte del passato”.

Blanco nel mentre si sta godendo questo bellissimo momento, in attesa di salire sul palco dello Stadio San Siro e dello Stadio Olimpico. Ma come ci stupirà il cantante nel corso di questi due attesi live? Non resta che attendere per scoprirlo.