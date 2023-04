NEWS

Nicolò Figini | 18 Aprile 2023

La reazione dell’ex fidanzata di Blanco

Pochi giorni fa Blanco ha pubblicato il nuovo album “Innamorato“, il quale contiene una canzone che porta il nome della sua ex e a lei è dedicata. Stiamo parlando di “Giulia”, e a commentare le polemiche che sono nate da questo fatto è stata la nuova compagna dell’artista. Martina, infatti, ha affermato:

“Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore”.

Ma che cosa ne pensa l’ex fidanzata di Blanco? Giulia ha risposto alle domande del tiktoker Falco, come riporta anche il sito FanPage, e ha rivelato di non aver sentito il brano. Questo il suo discorso:

“Siccome mi sono sentita interpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così. Non ho sentito la canzone, non me la sono sentita. L’ho vista tramite i social, non credo sia una cosa sbagliata. Un cantante esprime ciò che vuole, ciò che sente. Mi ha fatto un certo effetto, sono rimasta spiazzata. Ho pensato volesse esprimere ciò che c’è stato. Se l’ha fatto per hype? Per come l’ho conosciuto non l’avrebbe fatto”.

Voi che cosa ne pensate di questa storia? Avete ascoltato l’album di Blanco? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per molte altre news.