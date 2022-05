1 Blanco, parla la ragazza del video

Qualche giorno fa avevamo parlato di un video, diventato virale, nel quale una ragazza aveva toccato le parti intime di Blanco per diverso tempo durante una sua esibizione. Il tutto è successo al Radio Italia Live e a filmarlo, per caso, è stata una fan lì accanto, la quale ha scritto: “Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo“. Sono, ovviamente, piovute numerose critiche sul web.

C’è, infatti, chi ha detto: “Sono schifata dalla molestia fatta a Blanco e ancora più schifata da chi sminuisce la cosa o la butta sul ridere. Ma che ca**o avete nella testa, la me**a?“. O ancora: “Io davvero resto basita da chi reputa un gesto simile normale o divertente. Guardate che il fatto che riguardi lui (e dunque un uomo) non significa che non si tratti di molestia“. Oppure: “Comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale. Ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… Ma non vi vergognate nemmeno un po’? Basita“.

Adesso a palare è stata la ragazza che ha filmato il momento in cui sono state toccate le parti intime di Blanco. Ospite a “Un giorno da pecora” su Radio1 ha raccontato, per filo e per segno, tutti gli avvenimenti. Parte dall’arrivo al concerto: “Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino”. Cos’è accaduto in seguito? Ecco la risposta riportata anche da Davide Maggio:

Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n’ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei ad un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno.

Le dichiarazioni continuano con l’identità della fan…