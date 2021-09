Ecco a chi è dedicata “Mi fai impazzire” di Blanco

Classe 2003, Blanco si sta facendo conoscere sempre di più all’interno del panorama musicale italiano. Dopo il singolo di debutto “Belladonna (Addieu)” ha sfornato anche “Notti in bianco” e “Ladro di fiori“. Un successo tale che gli ha permesso di firmare un contratto con la Universal e di andare ospite in diversi programmi. Tra gli ultimi, per esempio, possiamo citare la sua presenza su Radio Zeta. Il programma radiofonico viene mandato in onda in televisione e una parte della sua intervista ha fatto il giro del web, in particolare Tik Tok.

Un utente del web, infatti, ha pubblicato su Twitter un video in cui i conduttori parlano del singolo “Mi fai impazzire“, che in due mesi ha ottenuto oltre 14 milioni di visualizzazione su YouTube. Gli viene, quindi, posta la domanda: “Senti, velocemente, che cosa ti fa impazzire o chi ti fa impazzire?“. Il cantante non risponde a parole, ma fa un gesto che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Per capire meglio, vi lasciamo il filmato qui sotto.

Forse, però, c’è ancora qualcuno che non sa chi sia Blanco. Il giovanissimo cantante nasce in Lombardia, a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. In un’intervista con Fanpage, ha rivelato che crescere in quel paese non è stato facile, ma la sua passione per la musica gli ha permesso di conoscere persone nuove ed entrare in uno studio di registrazione. Nel corso della chiacchierata, inoltre, ha anche rivelato a chi si ispira:

L’immaginario musicale si avvicina molto di più al punk che al rap, per il resto sui generi musicali, ascolto veramente di tutto. Artisti per me con la A maiuscola sono Celentano, Gino Paoli, Lucio Dalla, Modugno, Queen. Più attuali invece Yungblud, Machine Gun Kelly, Stromae. Non ho artisti di riferimento, ma artisti che mi piace ascoltare e mi gasano come i Blink-182, i Mötley Crüe e i Green day.

Non possiamo fare altre che augurare a Blanco un luminoso futuro lavorativo. Continuate a seguirci per tante altre news.

