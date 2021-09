1 Il racconto di Antonio Zequila

Mancano solo una manciata di giorni all’inizio del Grande Fratello Vip 6, che partirà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Anche quest’anno alla conduzione del reality ci sarà Alfonso Signorini, che per la terza volta di fila è pronto a rimettersi in gioco, e senza dubbio non mancheranno grandi emozioni. Nel mentre qualche giorno fa è stato annunciato il cast ufficiale di concorrenti, che sta già facendo discutere il web. Come sappiamo però nel corso degli ultimi mesi gli autori hanno sostenuto numerosi provini e non tutti hanno avuto modo di essere scelti per entrare nella casa più spiata d’Italia. In queste ore così a raccontare un inedito retroscena è stata un ex gieffino e le sue parole non sono passate inosservate.

Parliamo di Antonio Zequila, che come ricorderemo ha partecipato alla quarta edizione del format Vip del reality. Stando alle sue parole, rilasciate a RTL 102.5, sembrerebbe che Alfonso Signorini quest’anno avrebbe voluto avere al GF Vip sua madre Carmela Zequila. Quest’ultima tuttavia a causa di alcuni problemi di salute sarebbe stata costretta a rifiutare la proposta del conduttore. Queste le dichiarazioni dell’attore, riportate gentilmente da Biccy:

“Alfonso è molto legato a mia madre. Un giorno ha fatto una videochiamata con lei sondando un po’ il terreno. In pratica voleva che partecipasse al Grande Fratello Vip, ma mamma ha alcune patologie, come il diabete, ed ha dovuto dire no. Io non ero contemplato nel pacchetto”.

Tuttavia la mamma di Antonio Zequila non è stata l’unica che è stata impossibilitata a prendere parte al Grande Fratello Vip. Proprio Alfonso Signorini infatti alcune ore fa ha parlato dei grandi esclusi di questa edizione. Andiamo a rileggere le sue dichiarazioni.