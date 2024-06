Il ritorno dei Blue conquista Battiti Live! Tutti con la mano sul cuore per A chi mi dice (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Battiti Live

Ieri sera grandi emozioni a Battiti Live! Per la prima puntata a Molfetta sul palco sono arrivati i Blue. Attesissima la band inglese ci ha regalato tante emozioni e un brano ormai noto a tutti, ovvero A chi mi dice, che tutto il pubblico ha cantato a squarciagola con loro!

I Blue conquistano Battiti Live

La prima tappa di Battiti Live a Molfetta è andata! Sebbene ci sia stata qualche incomprensione nel dietro le quinte (andata poi in onda per sbaglio) è stata una serata di festa e musica, impreziosita dalla presenza di una delle boy band più amate: i Blue!

Il gruppo britannico dei Blue è formato da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa, assente per altri impegni lavorativi. I ragazzi sono arrivato in Puglia e ha regalato non poche emozioni. Uno dei momenti più attesi era sentirli ricantare un brano storico della loro carriera musicale, ovvero A chi mi dice. L’adattamento italiano di Breathe Easy, tratto dal loro terzo album Guilty, come noto è composto da Tiziano Ferro e nel 2004 è diventato una vera e propria hit, durata poi nel tempo.

LEGGI ANCHE: Ilary ci sei mancata! La Blasi parte con il botto a Battiti Live e fa il pieno di gaffe (VIDEO)

Pensate persino che dello stesso brano ne sono state fatte anche delle cover, tra cui una di Fausto Leali in duetto con Mina o Il Volo. Inutile girarci intorno, ma è stato un successo strepitoso quello avuto dai Blue nel nostro Paese! A dimostrarlo anche la meravigliosa accoglienza avuta una volta arrivati sul palco.

Così ieri sera proprio a Battiti Live i Blue ci hanno regalato questa grande emozione. Tutto il pubblico all’unisono (e di qualsiasi età) ha cantato insieme a loro questo inno senza tempo. Qui a seguire un piccolo estratto del momento che li ha coinvolti…

Duncan, Lee e Simon possono ritenersi davvero molto soddisfatti dell’accoglienza ricevuta. I Blue nonostante gli anni trascorsi, sono ancora molto amati!