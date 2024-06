Lite nel dietro le quinte di Battiti Live tra Ilary Blasi e gli autori (e va tutto in onda per errore) – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Battiti Live Ilary Blasi

Su Radio Norba TV è andata in onda ieri la prima tappa di Battiti Live, dove Ilary Blasi è stata protagonista di una breve lite nel dietro le quinte. La conduttrice si è ritrovata a discutere con uno degli autori e per errore il battibecco è stato mandato in onda!

Ilary Blasi discute con un autore di Battiti Live

C’è grande attesa per questa edizione di Battiti Live! La prima puntata dell’evento musicale è andato in onda ieri su Radio Norba TV, emittente regionale. Solo a partire da luglio sarà trasmesso anche su Canale 5. A condurre la trasmissione è Ilary Blasi con il suo fedele braccio destro Alvin. In questi 20 anni di TV hanno lavorato spesso l’una accanto all’altro.

Ora che Mediaset dopo L’Isola dei Famosi ha dato ai due questa fantastica opportunità, Ilary Blasi e Alvin l’hanno colta al volo e sul palco si sono mostrati più uniti che mai. Tanto che, come ripreso anche da Biccy, la presentatrice ha accolto il suo collega in maniera simpatica, ma al contempo molto calorosa:

“Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c’è il mare. E voi ovviamente vi starete chiedendo: dov’è la fregatura? Purtroppo c’è ed ha un nome, che è quello di Alvin! […] Senti non ce la potevo fare. Che dovevo dire che sei bravissimo e preparatissimo? Lo sai che io voglio essere asciutta“.

Insomma, il solito siparietto tra Ilary Blasi e Alvin che tanto ci ha fatto divertire in questi anni, se non fosse che poco dopo le parti si sono invertite. A seguito di un’esibizione è stato infatti Alvin a dover fare gli onori di casa e chiamare con sé sul palco la sua collega. Ma lei non c’era! Da dietro le quinte i microfoni erano aperti e si è sentito uno degli autori dire: “Dove sta, oh? Deve entrare adesso, oh, ragazze!“.

Successivamente è arrivata Ilary Blasi, che si è trovata un attimo in difficoltà è ha ammesso: “Ma che devo dire? No. Dai ma ditemi che devo dire però”. Un’altra voce ha spronato la Blasi a raggiungere subito Alvin sul palco: “Devi entrare ora Ilary. Devi lanciare la roba. Sì esatto“. C’è da dire però che Ilary si è un po’ lamentata per questo: “Eh, ma io mica so cosa lancio“.

Ilary Blasi litiga nel backstage con gli autori di #BattitiLive: non sa di dover entrare in scena e non ricorda cosa deve annunciare.



Poi entra. Alvin le da supporto. Lei scoppia a ridergli in faccia. pic.twitter.com/ubtSuqGytd — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

L’accaduto ovviamente non è passato inosservato agli occhi dei fan di Battiti Live e la scena con protagonista Ilary Blasi è diventata virale sul web.