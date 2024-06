Ilary ci sei mancata! La Blasi parte con il botto a Battiti Live e fa il pieno di gaffe (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Battiti Live Ilary Blasi

È partita con il botto la prima puntata di Battiti Live per Ilary Blasi! La conduttrice fa il pieno di gaffe in diretta

Partenza con il botto per Ilary Blasi a Battiti Live! La conduttrice ha fatto una serie di gaffe che non sono sfuggite ai fan della trasmissione canora.

Le gaffe di Ilary Blasi

A luglio Battiti Live farà il suo ritorno su Canale 5, intanto chi non riuscisse ad aspettare può sempre seguire le serate grazie all’emittente locale, Radio Norba TV. Proprio ieri sera è andata in scena la prima tappa, che ha visto alla conduzione Ilary Blasi (protagonista di un battibecco nel dietro le quinte) e Alvin.

LEGGI ANCHE: Fedez in compagnia a Battiti Live! Beccato nel dietro le quinte con Garance Authié (VIDEO)

Tanti gli artisti saliti sul palco e tra questi l’emozionante momento con i Blue! E non sono mancate alcune gaffe da parte di Ilary Blasi. Il web ha raccolto alcuni momenti in cui la presentatrice ci ha riservato dei piccoli errori divertenti. Per esempio sul palco con Irama, la presentatrice ha esordito così: “Senti in questo tu metti insieme le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché io non ci capisco nulla e me l’hanno scritto…è vero no?”, ha domandato all’artista. Come mostrato dal filmato Irama è scoppiato a ridere.

“Correggimi se sbaglio perchè io chiaramente non ce capisco nulla e me l’hanno scritto” #BattitiLive pic.twitter.com/Ms7ojpPVVT — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 21, 2024

E se pensate sia finita qui, vi sbagliate! Perché poco dopo Ilary Blasi si è lasciata sfuggire un altro sbaglio: “Radio NORMA, Cornetto Battiti Live…”.

Ilary c'ha fame: prima la NorMa e poi il Cornetto. #BattitiLive



Conduttrice completamente nel pallone. pic.twitter.com/kWWsbCFDJH — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

In quest’ultimo video, per esempio, nonostante fosse in onda, per qualche secondo ha fatto scena muta, per poi riprendere la parola. Un momento che potrebbe essere però giustificato dal taglio di inquadratura anche per quella che sarà poi la messa in onda su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Alvin saluta Alex Britti ma sul palco di Battiti Live c’è Mr Rain

Ilary Blasi ferma a muta in scena per 5 secondi in attesa che le cambino il gobbo 💀💀💀 Non posso farcela. #BattitiLive pic.twitter.com/Ab4zigVc3H — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

Il web ha raccolto tutte queste gaffe di Ilary Blasi e le ha fatte circolare in rete, tanto che sono diventate subito virali. Che altre perle ci riserverà ancora la conduttrice?