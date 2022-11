NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

All’esclusiva proiezione in Piazza Duomo del film con Timothée Chalamet, “Bones and All”, tante le star presenti

Le star alla première di Bones and All

Roma e Milano sono state le due città che hanno avuto modo di ospitare la première di Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino. Grande protagonista di questo straordinario lavoro l’amato attore statunitense, Timothée Chalamet. La pellicola, basata sull’omonimo libro di Camille DeAngelis, vede Timothée interpretare il personaggio di Lee, accanto a Maren Yearly, ovvero l’attrice Taylor Russell.

Asserragliato da orde di curiosi, Chalamet non è stato l’unica star presente all’evento. Tanti sono stati infatti che hanno preso parte all’esclusiva proiezione in Piazza Duomo. Si passa dal cantante e giudice di X Factor Rkomi all’ex gieffino Andrea Zelletta, in compagnia della sua dolce metà Natalia Paragoni. E ancora presenti alla prima di Bones and All il conduttore Nicola Savino con sua moglie, per passare all’amato attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra e l’assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.

Non sono mancati anche gli influencer di spicco voluti da Sky, a cominciare da DanInSeries alias lo scrittore Daniele Giannazzo che ha di recente presentato il suo terzo romanzo, Roe e l’ultima battaglia. Si tratta del capitolo conclusivo della saga che ha conquistato i giovani lettori e non solo. In tanti sui social chiedono che possa essere tratto un film o addirittura una serie TV. E c’è chi si diverte a proporre allo stesso Giannazzo alcuni attori, tra cui anche Chalamet come protagonisti del progetto.

Proprio di recente Daniele Giannazzo ha rilasciato una bella intervista proprio a Novella 2000, in cui ci ha raccontato le emozioni della sua ultima fatica. In questo scatto, invece, lo vediamo proprio alla première di Bones and All. E a proposito della pellicola, DanInSeries ha detto la sua su Timothée Chalament: «Timothée Chalamet riesce ad affermare una nuova lettura dell’essere uomo».

Daniele Giannazzo alla première di Bones and All

Un’agenda ricca di impegni quella dello scrittor che, ancor prima della première di Bones and All, l’ha visto presenziare alla Mostra del Cinema di Venezia o al Festival del Cinema di Roma. E il viaggio non è ancora terminato!