NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Novembre 2022

GF Vip 7

La segnalazione su Soraia Ceruti

Solo pochi mesi fa Luca Salatino ha lasciato Uomini e Donne insieme a Soraia Ceruti, dando ufficialmente il via alla loro relazione. Nel corso dell’estate la coppia si è così mostrata sui social affiatata, complice e innamorata, e sono stati in molti a sostenere i due fidanzati. In seguito a settembre l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, iniziando un nuovo percorso televisivo. Fin dal primo momento tuttavia Luca ha sentito tremendamente la mancanza della sua fidanzata, ed è più volte entrato in crisi, minacciando di lasciare la trasmissione.

La stessa Soraia per ben due volte è dovuta arrivare in casa per incontrare Salatino, per rassicurarlo e per tranquillizzarlo. Ma non solo. Durante il loro ultimo incontro la Ceruti ha anche lanciato un’ultimatum al suo compagno, chiedendogli apertamente di cambiare atteggiamento e di tornare a sorridere, o di lasciare seriamente il gioco. L’ex tronista ha così seguito il suggerimento della sua fidanzata e ha a poco a poco ritrovato la serenità. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che potrebbe mettere a rischio il percorso del Vippone.

Deianira Marzano ha infatti riportato la segnalazione di una fan, che giura di aver avvistato Soraia Ceruti in compagnia di un misterioso ragazzo. I due si sarebbero anche allontanati in macchina insieme, tuttavia non ci sono prove fotografiche a riguardo.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni e di pettegolezzi. Per di più attualmente Soraia non è ancora intervenuta per fare chiarezza sulla questione. Non è escluso nel mentre che nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 7 Luca Salatino venga informato di quanto accaduto. Ma come reagirà l’ex tronista di Uomini e Donne? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprirlo. Nel mentre ci rendiamo a completa disposizione della Ceruti, qualora l’ex corteggiatrice volesse rilasciare delle dichiarazioni o smentire la segnalazione sul suo conto.