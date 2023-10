NEWS

Nicolò Figini | 5 Ottobre 2023

La prima puntata di Boomerissima

A distanza di alcuni mesi dal successo della prima edizione Boomerissima torna con un ciclo di nuove puntate su Rai 2. Alla conduzione troveremo ancora Alessia Marcuzzi, la quale sarà al centro della sfida tra “Boomer” e “Millennial“. A quanto pare le prove sono state svolte nella giornata di ieri e per tale ragione abbiamo a disposizione le anticipazioni.

Prima di tutto parliamo della data di inizio. La trasmissione partirà da martedì 31 ottobre 2023 ma da chi saranno composte le squadre? I Boomer saranno Biagio Izzo, Asia Argento e Caterina Balivo. Dall’altra parte, invece, troveremo Giulia Salemi, Aurora Leone, Tommaso Zorzi e Alvise Rigo. Inoltre è prevista anche la presenza di Antonella Clerici, Alfa e Paola e Chiara come ospiti.

Questo è un periodo d’oro per Alessia Marcuzzi. Non solo sarà al timone della seconda edizione di Boomerissima ma anche ospite nella terza puntata di Belve. Alcune voci di corridoio, inoltre, sostengono che tra non molto le verrà affidato un nuovo programma.

Il sito, che ne ha raccolto le prime informazioni, racconta che si tratta di un progetto davvero originale che nulla ha a che vedere con un qualcosa di già proposto. Quindi le aspettative dei telespettatori sono davvero molto alte.

Pare infatti che sarà girato in esterna, dove ci saranno situazioni particolari originate dai protagonisti presenti in trasmissione. Nello specifico si tratta di “situazioni in itinere che verranno raccontate”, ha precisato TVBlog.

