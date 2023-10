Matrimonio a prima vista 11 anticipazioni quinta puntata: l’inizio della convivenza non andrà bene per tutti

NEWS

Debora Parigi | 5 Ottobre 2023

Matrimonio a prima vista

Le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 11

Siamo già arrivati alla quinta puntata e alle sue anticipazioni di Matrimonio a prima vista 11. Dopo la conclusione dei viaggi di nozze, quindi, è tempo di convivenza per le tre coppie coinvolte nell’esperimento. E per tutto non sarà proprio una passeggiata.

Alberto e Sonia inizieranno i primi giorni insieme di ritorno in Italia a Faenza a casa di lei. Lui si inserirà subito benissimo nella quotidianità e nell’ambiente della moglie, facendo amicizia anche con il suo gatto. Sarà l’occasione anche per passare una serata con due amici di lei. Alla fine lui dirà di non essersi sentito un ospite, ma proprio a casa. Così successivamente si trasferiranno a casa di lui che però vive ancora con i genitori per motivi legati al suo cambio di vita a livello lavorativo.

Tutto molto bene anche per Alessandro e Valentina. Anche loro inzieranno la convivenza a casa di lei e troveranno subito una bella intesa, inserendosi bene lui nella quotidianità della moglie. Anche loro, dopo alcuni giorni, faranno il passaggio a casa di lui. Anche in questo caso si troveranno molto bene e parleranno anche del futuro dopo la scelta.

Concludiamo le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 11 con Juanchi e Gianna poiché per loro le cose si faranno davvero molto complicate. Gli ultimi giorni di viaggio di nozze non sono andati benissimo e una volta in Italia ognuno tornerà alla propria casa. Si sentiranno poco per alcuni giorni e si rivedranno poi a casa di lei. Faranno un gioco per cercare di conoscersi meglio, ma ci saranno degli atteggiamenti di Juanchi che porteranno Gianna a essere sempre più convinta che il marito non è vero.

Quando va in onda la quinta puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 11 è iniziata mercoledì 13 settembre alle ore 21.25 e la quinta puntata andrà in onda mercoledì 11 ottobre. A tal proposito, ogni settimana andrà in onda un nuovo episodio.

Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.