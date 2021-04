1 Il mancato saluto di Brando Giorgi

A L’Isola dei Famosi il tempo scorre lentamente ma non mancano le dinamiche. Tra le più importanti quella legata a Brando Giorgi, isolatosi dal resto del gruppo, con tutti i compagni d’avventura infastiditi dal suo atteggiamento. Talmente lontano dagli altri naufraghi da non accorgersi dell’abbandono di Braida:

“Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore”.

L’attore comico, come raccontato nel comunicato e mostrato dalle immagini andate in onda nel corso del daytime di Canale 5, è stato costretto a lasciare il programma. In lacrime ha raggiunto il gruppo e ha fatto sapere quanto accaduto: “Hanno ricoverato mio padre devo lasciare. Ha preso il Covid. Non so come sta. Mia madre poi, l’ha preso anche lei, forse è positiva. Non posso stare così in questa situazione. Mi spiace. Però volevo dirvelo. Non me la sento di stare qua”.

Una notizia sconvolgente per lui. Tutti i compagni sono scoppiati in lacrime e hanno commentato come “devastante” l’uscita in questo modo da parte di Beppe Braida. Tutti tranne Brando Giorgi. L’attore infatti sembra non essersi reso conto di quanto stesse succedendo, poiché in disparte. In quel momento, infatti Brando era intento a riposare.

Dopo poco, Brando Giorgi ha raggiunto gli altri naufraghi e appresa la notizia ha commentato con un secco: “Non mi sono accorto di nulla”. Queste parole hanno non poco infastidito gli altri, che hanno avuto svariate reazioni. Tra essi Gillles Rocca, che poco dopo l’ha raggiunto infuriato per affrontarlo…