Andrea Sanna | 13 Settembre 2023

La famiglia di Brando Ephrikian di Uomini e Donne

Brando è uno dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne e di cognome si è scoperto andare Ephrikian. Il ragazzo arriva da Treviso e ha 22 anni. Nella clip di presentazione il giovane, ora seduto sul trono, ha fatto sapere che la sua famiglia sarebbe composta da diversi volti noti.

Lui, molto vago, ha dichiarato di provenire da una famiglia di artisti. Nello specifico ha parlato di sua zia attrice e di suo nonno e bisnonno, entrambi direttori d’orchestra. Ora però pare essere giunti a una conclusione e si è scoperto chi sono i personaggi famosi di cui parla Brando di Uomini e Donne e di cui ha preferito non fare i nomi, forse per una questione di privacy. Non lo sappiamo con precisione.

Come riporta Isa & Chia infatti il nome completo del tronista di Uomini e Donne è Brando Ephrikian. Il ragazzo è nipote del direttore d’orchestra Gianni Ephrikian, che sarebbe suo nonno. Ma non è finita. Perché anche sua zia è molto conosciuta. La prozia, nonché sorella del compositore, non è altro che Laura Ephrikian. A molti di voi questo nome è molto familiare perché è non solo la famosa attrice ma anche l’ex moglie di Gianni Morandi! L’attrice e il cantante sono stati sposati dal 1966 al 1979.

Uno scoop di cui siamo venuti a conoscenza solo ora, ma che ha già attirato l’attenzione degli utenti e che farà molto chiacchierare nel corso di queste settimane di conoscenza del nuovo tronista di Uomini e Donne. Questa notizia su Brando sicuramente riserverà una curiosità ancora maggiore da parte del pubblico nell’attesa che, magari, possa svelare qualcosa in più lui stesso.

Brando di Uomini e Donne ha fatto parlare anche per avere una presunta relazione fuori durante la sua partecipazione al programma. Il tutto è stato però smentito dalla ragazza tirata in ballo, anche se la versione non sembra ancora convincere tutti.