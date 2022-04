Britney Spears è in dolce attesa

Grande gioia per Britney Spears, che poco fa con un bellissimo post sui social ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio! Come ben sappiamo solo da pochissimi mesi la celebre pop star ha riottenuto la sua libertà, dopo che per ben 13 anni suo padre ha avuto il pieno controllo sulla sua vita. Dopo un lungo processo e dopo che il mondo intero ha sostenuto e supportato il movimento #FreeBritney, la cantante è stata liberata dalla conservatorship, tornando a poco a poco alla sua vita. Nel mentre la Spears ha annunciato che a breve sposerà il suo compagno Sam Asghari, col quale ha una relazione stabile dal 2016.

Adesso come se non bastasse è arrivata una bellissima notizia, che sta già facendo emozionare il web intero. Sui social infatti Britney Spears ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, concepito proprio dall’amore col personal trainer. Come è noto la pop star è già madre di Sean, nato nel 2005, e di Jayden James, nato nel 2006, entrambi concepiti durante il matrimonio con il ballerino statunitense Kevin Federline. Adesso Britney sta per diventare nuovamente madre, e sui social ha affermato:

“Ho perso tanto peso per poter fare il mio viaggio a Maui, per poi riprenderlo. Ho pensato: “Accidenti… cosa è successo al mio stomaco?”. Mio marito ha detto “Sciocca, sei incinta di cibo!”. Così ho fatto un test di gravidanza, e beh… sto per partorire. […] È difficile perché quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale… devo dire che è assolutamente orribile. […] Questa volta farò yoga tutti i giorni”.

Non resta che fare tantissimi auguri a Britney Spears per l’arrivo del suo terzo figlio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.