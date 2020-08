1 A seguito del movimento #FreeBritney, Britney Spears si ribella a suo padre e chiede di non essere più affidata legalmente a Jamie

Sono ormai settimane che il movimento #FreeBritney, che come suggerisce il nome coinvolge Britney Spears, è finito al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Dopo anni di soprusi infatti è emersa la verità su ciò che sta accadendo all’amata pop star, che dal 2007 è controllata letteralmente da suo padre Jamie, che l’ha privata di ogni libertà. Dopo il crollo emotivo infatti l’uomo è diventato tutore legale della cantante, gestendo non solo la sua vita privata, ma anche la sua carriera, le sue finanze e ogni più piccola decisione. Così i fan di Britney, da sempre leali all’artista, hanno fatto sì che il mondo intero si rendesse conto di ciò che sta accadendo alla cantante, e a quel punto è stato impossibile continuare a far finta di niente.

A schierarsi dalla parte di Britney Spears, oltre che naturalmente ai suoi seguaci, sono stati centinaia di artisti in tutto il mondo, oltre che alle persone più vicine alla pop star. Ad intervenire sono stati il suo fidanzato, sua madre e anche l’insegnante di suo figlio, che stanno facendo di tutto affinché l’artista riottenga la sua libertà. Adesso però pare che le cose stiano cambiando sul serio, e la stessa Britney pare si sia ribellata a suo padre, chiedendo al tribunale di Los Angeles di estromettere Jamie dalla sua vita e di non essere più affidata a lui. A svelarlo è US Weekly, che ha messo le mani su alcune carte processuali. Grazie a tali documenti emerge come la Spears abbia chiesto al suo avvocato Samuel D. Ingham III di liberarla una volta per tutte da suo padre. Questo quello che si legge in merito:

“Britney si oppone duramente all’eventualità che Jamie Spears possa essere riconfermato quale suo tutore legale. La popstar preferisce di gran lunga che sia la sua assistente, Jodi Montgomery, a ricoprire il ruolo come ha fatto per circa un anno. La Spears si opporrebbe duramente anche all’eventualità che suo padre continui ad amministrare i suoi beni immobili, preferendo che sia un fiduciario qualificato ad occuparsi di un tale compito. Senza rinunciare in alcun modo al suo diritto di chiedere in futuro la fine della tutela legale, vorrebbe che la carica della signorina Montgomery come sua tutrice fosse resa permanente”.

Cosa accadrà a questo punto? Adesso che Britney Spears si è pubblicamente ribellata a suo padre riuscirà finalmente a liberarsi di Jamie? Quest’ultimo nel mentre solo qualche giorno fa aveva parlato per la prima volta del #FreeBritney. Rileggiamo le sue parole in merito.