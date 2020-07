FreeBritney: cos’è il movimento che sta coinvolgendo Britney Spears

1 In queste ore a far discutere sui social è il movimento Free Britney, che coinvolge la pop star Britney Spears. Ecco cos’è e cosa sta accadendo

Da ormai diversi mesi, ma in particolare in queste ultime ore, a far discutere sui social e ad attirare l’attenzione mediatica è stato il movimento Free Britney, che come suggerisce il titolo coinvolge la pop star Britney Spears. Come è noto infatti l’amatissima cantante, dopo i vari tracolli passati, da anni sarebbe sotto il controllo di suo padre, che la terrebbe in qualche modo prigioniera, impedendole di vivere la sua vita. Già qualche mese fa ad attaccare duramente Jamie Spears era stato suo nipote Jayden, figlio dell’artista. Adesso a rincarare la dose è la pagina Instagram diet_prada, che ha pubblicato un post in cui ha spiegato tutto quello che starebbe accadendo alla principessa del pop. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro nella vita della cantante.

La pagina, nel lungo messaggio condiviso sul social, ha raccontato come la carriera di Britney Spears sia sempre stata controllata e come lei stessa sia stata trattata come un prodotto commerciale. Come se non bastasse pare che la stessa casa discografica dell’artista abbia imposto alla Spears di cantare sempre con un tono di voce infantile, proprio per non danneggiare la sua immagine. Si è poi passati a ricordare il crollo nervoso del 2007, quando Britney era perseguitata dai paparazzi. La pop star venne dunque ricoverata, e in quel momento proprio suo padre ne chiese la custodia, che fu accordata dal tribunale soltanto per anno.

Due mesi dopo essere tornata ad una sorta di normalità però, la Spears tornò a lavorare, venendo sottoposta ad ulteriore stress. Così Jamie chiese una proroga delle custodia, che gli fu nuovamente accordata. Il movimento Free Britney nasce dunque proprio per capire per quale motivo la cantante abbia bisogno di essere gestita da suo padre, nel momento in cui ad oggi a livello lavorativo non sembrerebbero esserci grossi problemi. Negli ultimi 4 anni infatti la pop star ha pubblicato 4 album e ha portato avanti 3 tour mondiali. Ma non solo. La Spears ha anche tenuto una lunga residenza a Las Vegas, per poi diventare giudice di X Factor, facendo decine di performance in tv e guadagnando centinaia di milioni di dollari.

Sempre come riporta la pagina diet_prada alla Spears, essendo sotto il controllo di Jamie, sarebbero vietate numerose cose. Scopriamo di più in merito.