1 Tensioni tra Britney Spears e Jamie Lynn

Da quando Britney Spears è tornata in possesso dei suoi social di certo non le sta mandando a dire. La pop star infatti, che da 13 anni è sotto il pieno controllo di suo padre Jamie, si sta finalmente sfogando, svelando al mondo intero la sua verità su quanto accaduto. Proprio in questi giorni la cantante ha pubblicato un lungo post, attaccando coloro che in questi lunghi anni non l’hanno mai aiutata. In molti hanno così ipotizzato che Britney si stesse rivolgendo a nientemeno che a sua sorella Jamie Lynn, che solo alcuni giorni fa era intervenuta per parlare della delicata situazione dell’artista. Come se non bastasse poco fa le due si sono scambiate ulteriori frecciatine, che non sono passate inosservate. Tutto è iniziato quando l’ex volto di Zoey 101 ha pubblicato delle foto con scritto:

“Possa la pace del Signore essere con voi e con il vostro spirito”.

Poco dopo a postare su Instagram un video in cui balla è stata la stessa Britney Spears, che riprendendo la didascalia di Jamie Lynn ha lanciato una palese frecciatina a sua sorella, affermando:

“Possa il Signore avvolgere il tuo c*lo meschino nella gioia oggi”.

A quel punto dopo aver letto le parole di Britney Spears, Jamie Lynn ha deciso di modificare la sua didascalia, inserendo delle semplici emoji. Ma cosa starà accadendo tra le due sorelle? In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime settimane, rivediamo le parole della pop star di qualche ora fa, quando ha fatto un lungo sfogo su Instagram.