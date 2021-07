1 Lo sfogo di Britney Spears

Sono settimane importanti per Britney Spears. Negli ultimi giorni infatti si stanno svolgendo le udienze che stabiliranno se la pop star potrà finalmente riottenere la sua libertà, dopo 13 anni sotto il controllo di suo padre. Dopo essere stata ascoltata in tribunale, dove ha raccontato una verità agghiacciante, la cantante ha ottenuto già una piccola vittoria. Britney infatti ha potuto scegliere in completa autonomia l’avvocato che la rappresenterà. Nel mentre pare anche la Spears sia rientrata in possesso del suo account Instagram, e alcune ore fa ha pubblicato un post che non è passato inosservato. L’artista si è schierata contro coloro che in questi 13 anni non hanno fatto nulla per aiutarla. A quel punto in molti hanno ipotizzato che le parole di Britney fossero rivolte a sua sorella Jamie Lynn, che pochi giorni fa ha parlato sui social. Ma leggiamo le parole della Spears, riportate da Shades of Pop:

“Non dimenticarti mai di chi ti ha ignorato quando avevi bisogno e di chi ti ha aiutato prima anche che lo chiedessi. Non c’è niente di peggio di quando le persone più vicine a te che non si sono mai presentate per te, pubblicano cose riguardo alla tua situazione qualunque essa sia e parlano del supporto che secondo loro ti danno. E non c’è niente di peggio di questo! Come osano dire qualcosa le persone che ami di più? Loro hanno almeno allungato una mano per aiutarmi in tutto questo tempo? Come osano dire in pubblico che gli importa qualcosa di me? Avete forse allungato una mano verso di me quando stavo annegando? Di nuovo, no!”.

E ancora Britney Spears aggiunge:

“Quindi se stai leggendo questo e sai chi sei… sappi che tu hai il coraggio di dire qualcosa sulla mia situazione solo per salvarti la faccia pubblicamente! Se pubblicherai qualcosa, per favore, smettila di fare la persona per bene quando sei così lontano dall’essere per bene, non è nemmeno divertente questa farsa. E buona giornata!”.

Che dunque Britney Spears abbia voluto attaccare davvero sua sorella Jamie Lynn? Nel mentre alcune ore fa la pop star ha voluto ringraziare sentitamente i suoi fan, che non hanno mai smesso di supportarla. Rivediamo le sue dichiarazioni.