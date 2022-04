La decisione di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Poche ore fa si sono svolte le nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz! Il primogenito di David e Victoria Beckham e l’ereditiera americana figlia di Nelson Peltz e della modella Claudia Hefner si sono uniti in matrimonio il 9 aprile 2022, con una sontuosa cerimonia che si è celebrata nella splendida tenuta dei Peltz a Palm Beach, in Florida. La villa, con 27 camere da letto e con affaccio sull’Oceano Atlantico e vista sulle isole Bahamas, ha ospitato le due famiglie al gran completo, e una serie di invitati speciali, che sono accorsi per festeggiare il matrimonio dell’anno. Tuttavia a non passare inosservato è stato un dettaglio che sta già facendo discutere il web.

Il Mirror ha infatti svelato che Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non hanno invitato Harry e Meghan alle loro nozze. Ma non solo. La neo coppia ha invece invitato William e Kate, che tuttavia non hanno potuto partecipare alla cerimonia. Come è ben noto i Beckham al gran completo hanno partecipato a entrambi i matrimoni reali dei nipoti della Regina Elisabetta. Tuttavia Brooklyn sembrerebbe avere un solido legame soltanto col Duca di Cambridge. Questo quello che svela una fonte anonima vicina ai Beckham al Mirror:

“David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio, e William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che purtroppo non sarebbero stati presenti. Il legame e la storia di David si sono intrecciati a William e Kate in passato. Hanno un rapporto solido e infatti i Duchi di Cambridge erano stati invitati alle nozze di Brooklyn. Nessun invito invece per Meghan e Harry”.

Nonostante nessun membro della famiglia reale fosse presente alle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, alla cerimonia erano preseti diversi nomi di spicco. Tra gli invitati infatti c’erano Gordon Ramsay, Mel B, Melanie Chishom, Gigi Hadid. E ancora, Gisele Bundchen, Rachel Zoe, Eva Longoria, l’ex calciatore Phil Neville e Dave Gardner, padrino di Brooklyn.

