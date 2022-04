1 Stash e la proposta di lavoro a Crytical dopo Amici 21

La puntata di ieri ha visto uscire dalla scuola di Amici 21 Aisha e Crytical. La prima per eliminazione diretta. Il secondo, invece, dopo aver perso il ballottaggio con il ballerino Nunzio. Anna Pettinelli, infatti, aveva lanciato un guanto di sfida a Luigi per una battaglia rap. I giudici hanno preferito la versione di quest’ultimo rispetto a quella dell’allievo della Pettinelli. Luigi ha ammesso di essere riuscito a creare il brano grazie all’aiuto dell’amico.

Stash, invece, ha evidenziato gli errori che ha commesso Crytical sotto il punto di vista tecnico. A quanto pare Luigi è riuscito a tenere il tempo anche nell’extrabeat, mentre l’altro era avanti rispetto al timing, come riporta anche il sito Gossip e TV. La Pettinelli ha comunque difeso il suo studente e il giudice ha risposto: “Ma anche per me, è un ragazzo che vale tanto. Scrive bene“. Ed è proprio per questa ragione che gli ha fatto una proposta di lavoro. Nonostante sia stato eliminato, infatti, il frontman dei The Kolors vuole che Crytical apra i suoi nuovi concerti.

L’allievo è rimasto a bocca aperta: “Ma stai scherzando? Sarebbe un onore per me, non per lui. Assolutamente sì. Non so come ringraziarlo“. Sui social, poi, il giudice di Amici 21 ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto a compiere tale scelta:

La cosa più bella di questa trasmissione è vedere negli occhi di questi ragazzi la voglia di realizzare il proprio sogno al punto da farlo vivere anche a noi. E io penso che il sogno di qualsiasi cantante sia quello di stare sui palchi davanti alla gente. Stasera è uscito un ragazzo che ha tanto da dire. E io credo nel suo sogno! Quindi sono felice di dargli nel mio piccolo uno spazio sul nostro palco.

Continua…