1 La scelta di Harry e Meghan

Sono ormai mesi che Harry e Meghan sono al centro dell’attenzione mediatica. Come è ben noto infatti il Duca e la Duchessa di Sussex da ormai quasi due anni hanno detto addio alla Royal Family inglese e hanno iniziato una nuova vita in America, lontani dagli impegni e dagli obblighi reali. Attualmente la coppia vive a Los Angeles insieme ai loro due figli, Archie e Lilibet Diana, venuta al mondo pochi mesi fa. Nel mentre recentemente proprio Harry ha avuto modo di fare rientro a Londra per ben due volte. La prima, come è noto, in occasione del funerale di suo nonno il Principe Filippo, e la seconda per l’inaugurazione della statua di sua madre Lady Diana a Kensington Garden.

Proprio per ringraziare coloro che hanno donato la bellissima statua della Principessa del popolo, in occasione del suo 60esimo compleanno, il prossimo 19 ottobre si terrà una grande festa a Kensington Palace con più di 100 invitati. Nel corso della serata il Principe William terrà un discorso per ringraziare coloro che non hanno mai dimenticato sua madre, che ancora oggi è una dei membri più amati della famiglia reale.

Tuttavia è giunta voce che Harry e Meghan non prenderanno parte alla festa in onore di Lady Diana, nonostante in molti attendessero il loro ritorno a Londra. Ma perché i Sussex non saranno presenti all’evento? Secondo US Weekly pare che i due fratelli non abbiano trovato una data che andasse bene a entrambi, e per questo Harry ha deciso di dare forfait. Sembrerebbe però che il Duca di Sussex abbia contattato privatamente coloro che hanno finanziato la statua di sua madre, per ringraziarli sentitamente.

Pare dunque che Harry e la Markle abbiano fatto la loro scelta. Il Duca e la Duchessa non torneranno a Londra e non prenderanno parte alla festa in onore di Lady Diana. Nel mentre da qualche settimana non si parla altro dell’autobiografia che sta scrivendo Harry. Andiamo a rivedere di cosa si tratta e le sue parole.