Con un video e una dichiarazione social, Bugo ha annunciato che si ritirerà dalla scena musicale. Il cantante, infatti, ha detto che quello del 1 aprile all’Alcatraz di Milano sarà il suo ultimo concerto. E ha invitato tutti a partecipare per questo grande saluto finale. Alcuni fan pensano che sia uno scherzo.

L’annuncio del ritiro dalla musica di Bugo che suscita sospetti

Quella che stiamo per darvi è una notizia un po’ strana e che ci sorprende, più che altro per la modalità con cui l’annuncio è stato fatto. Bugo ha annuciato l’addio dalla scena musicale con un ultimo concerto. Sì, avete capito bene. A tal proposito su Ansa si legge:

“Bugo annuncia l’addio alle scene con Il concerto finale, che si terrà il 1 aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. L’evento, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io” (uscito lo scorso marzo), sarà – viene annunciato da Kashmir Concerti – una vera e propria festa, una celebrazione della carriera del cinquantunenne artista”.

Come detto, la notizia sorprende perché è arrivata attraverso un video pubblicato sul canale Youtube del cantante in cui lui non si vede mai. Si è trattato di una conferenza stampa surreale dove il cantante è interpretato da Valerio Lundini che annuncia appunto questo ultimo concerto e il successivo ritiro dalle scene.

Questa modalità di annuncio e anche il fatto che il concerto si tenga proprio il 1 aprile, ha fatto pensare che si tratti di uno scherzo. Sarà davvero così? Non possiamo saperlo, ma lo stesso Bugo sembra non voler scherzare. E infatti sul suo profilo Facebook ha confermato quanto detto scrivendo: “È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte”.