In diretta a La Volta Buona arriva l’annuncio del primo superospite di Sanremo 2025 e sarà Jovanotti come detto da Dondoni

Dopo le prime indiscrezioni arriva l’annuncio del primo superospite di Sanremo 2025. A rivelare il suo nome in anteprima è Luca Dondoni in cpllegamento a La Volta Buona. Chi sarà? A quanto pare Jovanotti! Vediamo tutti i dettagli e le parole del giornalista.

Dondoni annuncia Jovanotti come primo ospite di Sanremo 2025

È partito il conto alla rovescia per Sanremo 2025 dopo l’annuncio dei Big, i titoli delle loro canzoni e anche i quattro nomi delle Nuove Proposte. Adesso Carlo Conti deve annunciare i co-conduttori per le cinque serate (oltre Alessandro Cattelan che sarà presente nella Finale).

Ma siamo in attesa anche dei grandi ospiti che ci saranno nelle serate e proprio Carlo Conti aveva detto che gli piacerebbe avere grandi artisti italiani. Tra questi erano spuntati i nomi di Damiano David (attualmente nella sua carriera da solista dopo il grande successo con i Maneskin). Ma si è parlato anche di Ligabue e di Angelina Mango essendo stata vincitrice dello scorso Festival.

Tra i nomi papabili come superospiti di Sanremo 2025 c’è anche quello di Jovanotti che oggi pare aver avuto conferma ufficiale. Infatti durante la puntata de La Volta Buona in onda oggi, in collegamento c’era Luca Dondoni. Caterina Balivo, a un certo punto, vedendolo messaggiare col cellulare, gli ha chiesto, a battuta, se stava chiedendo a Carlo Conti se poteva dire chi era l’ospite della prima puntata del Festival.

La Balivo probabilmente pensava di non riceve risposta, ma a sorpresa Luca Dondoni ha rivelato il nome. Il giornalista ha infatti detto: “Stavo scrivendo se davano l’ok per poter dire che il primo superospite del Festival di Sanremo nella serata di martedì sarà Jovanotti. E mi hanno detto di sì”.

Tutti in studio sono rimasti senza parole, perché davvero non si aspettavano questa notizia. E così Jovanotti sarà il superospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025.