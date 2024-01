NEWS

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Grande Fratello

Discussione culinaria nella Casa del Grande Fratello! Dei commenti fatti da alcuni suoi compagni sulla sua cucina hanno fatto innervosire Rosy Chin, che pare aver gradito poco le battutine. “Non cucino più, non mi va”, ha detto particolarmente seccata.

La critica a Rosy Chin, lei sbotta

Nella Casa del Grande Fratello non c’è un attimo di pace e anche un piatto di gnocchi è stato capace di scatenare discussioni. Rosy Chin è stata protagonista di una sfuriata proprio a causa del piatto a base di patate. Ma cosa è successo nello specifico?

Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese hanno fatto sapere di voler mangiare in bianco, lo preferiscono per diverse esigenze e hanno chiesto quindi alla chef di poter condire il loro piatto con olio e parmigiano, senza sugo. Questo commento ha fatto scattare Rosy Chin, che si è sentita in dovere di fare una precisazione: “Non costringo nessuno a mangiare la mia cucina e ciò che preparo. Ma dire che faccio abuso di burro come dite, no, perché non è così”.

La reazione di Rosy Chin ha lasciato sbalorditi i suoi due amici Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, i quali si sono domandati il perché di tutto quel nervosismo. Entrambi hanno voluto spiegarsi meglio, sottolineando che ciò che prepara è squisito, ma spesso troppo condito: “A te sembra che le cose semplici a noi non piacciono” ha fatto presente bidello.

Anita Olivieri dopo svariati tentativi ci ha rinunciato, meglio lasciar perdere. Per lei in quel momento la chef non stava accettando una piccola critica e osservazione sul suo modo di cucinare. Rosy Chin si è detta particolarmente offesa e per chiudere il discorso, piuttosto risoluta, ha esclamato: “Non cucino più, non mi va più di cucinare”. Secondo lei i suoi compagni hanno affermato cose inesatte e lei stessa non ha mai impedito a nessuno di mangiare quel che si preferisce.

Sempre più confusi dalla reazione di Rosy Chin, sia Giuseppe Garibaldi che Anita Olivieri sono rimasti straniti quando hanno visto la loro compagna lasciare in quel modo la conversazione e andare via. Nessuno dei due si aspettava una reazione simile, tanto che hanno nutrito del dubbi sulla veridicità del suo risentimento. Anzi hanno pensato si trattasse di uno scherzo.

Marco consola Rosy

Entrambi dunque hanno provato a parlare con Rosy Chin, ma con scarsi risultati. La chef si è detta esausta e per tale ragione ha deciso di rifugiarsi in giardino a fumare e lasciare spazio ai pensieri. Poco dopo a raggiungerla ci ha pensato Marco Maddaloni. Con il suo solito modo di fare il judoka ha provato a farla parlare e aprirsi, anziché alzare una barriera.

Inizialmente reticente, Rosy Chin ha spiegato poi di essere veramente stanca e di aver avuto. una reazione con delle persone a cui vuole bene. Nel suo discorso ha affermato di essere delusa dal suo atteggiamento perché non vuole passare agli occhi degli altri come una persona satura. Lei vorrebbe mostrarsi per quello che è.

A modo suo Marco Maddaloni ha tentato di consolarla, comprende il suo stato d’animo ed è certo che anche i suoi compagni se ne siano resi conto. Dalla sua Rosy Chin è parsa scettica e ha proseguito a fumare, restandosene un pò per fatti suoi a sbollire così il nervosismo.