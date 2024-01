Giulia Nati si difende dopo la foto con flebo e borse di lusso: “L’avesse fatto un pizzaiolo nessuno avrebbe parlato”

NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

A Pomeriggio 5 ospite di Myrta Merlino, Giulia Nati si è difesa dalle critiche del web dopo la foto con la flebo e borse di lusso. L’imprenditrice ha fatto valere la sua tesi e crede che il tutto sia stato travisato solo per il suo status.

Giulia Nati si difende

Giulia Nati nei giorni scorsi ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico sui suoi canali social. Tutto questo perché si è fatta riprendere come se fosse in fin di vita, attaccata a delle flebo con delle borse di lusso attaccate. Tanti sono stati i commenti delle persone, piuttosto indignate, sulla faccenda.

L’imprenditrice 32enne, che vanta sempre sfarzo e lusso nelle immagini pubblicate, ha spaccato in due il web. E nella cerchia c’è persino chi la difende tirando in ballo l’invidia per l’ostentato benessere. Mentre coloro che attaccano Giulia Nati hanno sottolineato la difficoltà e lo sdegno di affrontare una triste realtà come quella ospedaliera.

A Pomeriggio Cinque ha deciso di intervenire per difendersi: “Non volevo attaccare nessuno, non ci penso minimamente e non era riferito alla malattia. Lavoro sui social, ma è passato di una persona frivola e stupida”. Giulia Nati ha aggiunto che il problema non è il video, ma il motivo che ha scatenato la polemica sarebbe il suo essere influencer e il lusso: “Innanzitutto io non sono influencer ma imprenditrice. Sono arrivata a Milano 20 anni fa con 300 Euro in tasca e quello che ho me lo sono sudata. Ho due aziende”.

Myrta Merlino le ha fatto notare come l’indignazione derivi dal video pubblicato, dove in un modo o nell’altro, si fa riferimento alla malattia. Ma Giulia Nati ha continuato a ribadire il suo punto di vista, spiegando anche i molteplici attacchi ricevuti, anche pesanti.

Nel dibattito a Pomeriggio 5 è intervenuta anche Eleonora Giorgi che, recentemente, ha scoperto di avere un cancro. L’attrice ha dichiarato di esserne rimasta colpita, ma di non esserne rimasta offesa: “Alcune ragazze di questa epoca pronte per uno status a barattare qualsiasi cosa. Mi è sembrata quasi una foto di antropologia sociale. Come una sorta di denuncia e cosa non farebbe per una borsa costosa”.

"Tutto quello che ho me lo sono sudato"



L'influencer #GiuliaNati si difende a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/VuY5Ct1MOf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 26, 2024

Giorgia Venturini si è detta d’accordo fino a un certo punto, ma ha fatto presente che il problema resta l’associare il lusso alla malattia, per poi lanciare una stoccata: “Ma sarà l’inizio della fine delle influencer dopo tutto quello che sta succedendo?”.

Infine Giulia Nati ha replicato con un’altra domanda: “Se l’avesse fatto un pizzaiolo con delle pizze avreste reagito allo stesso modo?”. Vi rigiriamo il quesito: Avreste reagito ugualmente con indignazione?