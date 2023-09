NEWS

Andrea Sanna | 11 Settembre 2023

Tra i protagonisti del Grande Fratello c’è anche Rosy Chin. Lei è una chef, ma anche creator, food blogger e imprenditrice. Conosciamola meglio tra età, peso, vita privata e Instagram. Tutto sul suo conto in questa scheda.

Chi è Rosy Chin

Nome e Cognome: Rosy Chin

Data di nascita: 3 novembre 1985

Luogo di nascita: Milano

Età: 37 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: chef, food blogger, creator e imprenditrice

Marito: Rosy è sposata

Figli: Rosy ha dei figli

Tatuaggi: Rosy ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @thequeenrosychin

Rosy Chin età, peso e biografia

Partiamo subito con la biografia di Rosy Chin. Quanti anni ha e dov’è nata? Lei è nata a Milano il 3 novembre 1985. La sua età oggi è di 37 anni.

È di origini cinesi e per lei non è stato semplice far convivere queste due sue culture. Si definisce infatti troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi.

Non conosciamo l’altezza di Rosy Chin, ma ha dichiarato qualcosa di importante sul suo peso:

“Ho sempre avuto un rapporto bruttissimo con il cibo. Ogni mio problema lo buttavo nel cibo. Ero completamente differente. Avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini e insegnare a loro quanto è bella la vita. Il cibo è diventato poi mio alleato”.

Vita privata

Cosa siamo in grado di dirvi della vita privata, invece? Di Rosy Chin dalla clip di presentazione abbiamo scoperto che è felicemente sposata e ha dei figli.

Nel suo discorso di presentazione ha parlato della sua famiglia e in particolare dei suoi genitori. Ecco le parole di Rosy del GF:

“Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, severa e con una cultura molto forte. I miei genitori sono stati ristoratori e li aiutavo nei ristoranti fin da bambina, anche se avrei preferito giocare. Ma per senso del dovere ho sofferto”.

Dove seguire Rosy Chin del GF: Instagram e social

C’è modo di seguire Rosy Chin sui social? La risposta è sì. Vi basterà digitare il suo nome sulle maggiori piattaforme e poterla seguire, se dovesse farvi piacere.

La chef è presente su Facebook, su Instagram, ma anche su YouTube e su TikTok.

Su tutti i profili menzionata è molto seguita e stimata dai follower.

La Chin è possibile seguirla anche tramite i profili social di Giallo Zafferano.

Carriera

Come dicevamo la carriera di Rosy Chin è costellata di diverse soddisfazioni nel mondo della cucina. È una stimata chef. Ma nella vita fa anche la food blogger ed è anche imprenditrice.

The Ferragnez

Non tutti sanno ma Rosy Chin è apparsa anche nella serie The Ferragnez. Sì, parliamo dello show di Prime Video di Chiara Ferragni e Fedez!

Rosy Chin al Grande Fratello

Nel 2023 Rosy Chin ha deciso di tentare la partecipazione al Grande Fratello. La trasmissione è condotta da Alfonso Signorini. Insieme a lui in studio l’opinionista Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli. La sua personalità è molto piaciuta agli autori, che le hanno così concesso una chance.

Determinata e pronta a riscattarsi, Rosy ha fatto sapere:

“Guardo la Porta Rossa e penso che è un altro salto nel vuoto che devo fare, ma lo voglio fare. Grande Fratello sei pronto? In casa sta entrando una vera guerriera”

I concorrenti del Grande Fratello

Vediamo insieme chi sono i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. Partiamo dalle donne della Casa:

Mentre nel cast maschile troviamo:

Alex Schwazer

Giuseppe Garibaldi

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Vittorio Menozzi

Tra loro ci sarà un solo vincitore! Chi avrà la meglio?

Il percorso di Rosy al Grande Fratello

L'11 settembre Rosy Chin è entrato nella Casa del Grande Fratello.