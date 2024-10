Nel corso di un’ospitata tv, Mel B ha raccontato di essere stata cacciata dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls, rivelando cosa sarebbe accaduto con le altre protagoniste della band.

Il racconto di Mel B

Uno dei gruppi femminili più amati e di successo di sempre sono senza dubbio le Spice Girls. La band, formata da Mel B, Geri Halliwell, Melanie C, Emma Bunton e Victoria Beckham, ha raggiunto la popolarità negli anni ’90 e in poco tempo ha ottenuto traguardi da togliere il fiato. Non tutti sanno però che le 5 artiste, per tenersi sempre in contatto, hanno un gruppo WhatsApp tramite il quale si sentono costantemente. Di recente tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ospite dello show di Sky Max Never Mind The Buzzcocks, Mel B ha raccontato di essere stata cacciata dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls. Ma cosa è successo e perché le altre artiste hanno deciso di far fuori la loro collega? Ecco cosa ha rivelato lei nel corso dell’intervista:

“Vengo dal Nord dell’Inghilterra e dico sempre ciò che penso. Continuavo a dire alle ragazze: ‘Dobbiamo tornare in tour’. Mi hanno cacciata perché sono delle teste di c***o”.

Le parole di Mel B non sono ovviamente passate inosservate e in breve hanno fatto il giro dei social, dando il via a una vera polemica. A quel punto a intervenire è stato il portavoce della cantante, che facendo chiarezza sulla situazione ha dichiarato all’Independent: “La sua non era un’offesa. Non voleva insultare nessuno, è stata semplicemente una frase fatta con il tipico umorismo di Brown e non per cattiveria verso quelle che non sono solo colleghe, ma anche amiche”.

Attualmente le altre componenti delle Spice Girls non hanno ancora commentato l’accaduto ma di certo in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro.