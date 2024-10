Oggi sono entrambi tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello, ma Deianira Marzano ha ricordato un curioso retroscena su Javier Martinez e Lorenzo Spolverato: entrambi infatti sono stati protagonisti di Uomini e Donne nel medesimo periodo: “Corteggiarono la stessa tronista a Uomini e Donne”.

Javier Martinez e Lorenzo Spolverato a Uomini e Donne

A seguito della turbolenta puntata del Grande Fratello, il triangolo che ha visto protagonisti Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez è sulla bocca di tutti! Non sono mancate varie accuse tra i protagonisti nelle ore successive alla puntata. Alcune anche molto forti che hanno scaturito reazioni social.

Ma come detto in apertura l’esperta di gossip Deianira Marzano si è concentrata su Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, portando alla luce un retroscena passato: “A Uomini e Donne corteggiarono la stessa tronista”.

Quindi i due non si sono conosciuti al Grande Fratello, ma già in passato sono stati “rivali in amore” esattamente come successo stavolta con Shaila Gatta. Proprio quest’ultima adesso sembra aver manifestato i suoi sentimenti a Lorenzo Spolverato, dopo aver chiuso con Javier Martinez in modo brusco.

Il retroscena su Martinez e Spolverato

I fan di Uomini e Donne con una memoria di ferro sapranno certamente che Lorenzo Spolverato e Javier Martinez si sono già conosciuti in passato. Questo perché nella stagione 2017/2018 Lorenzo arrivò nel programma per un incontro al buio. Sul trono erano presenti Mara Fasone e Teresa Langella.

L’anno a seguire Lorenzo ha corteggiato Sara Tozzi. E proprio durante questo trono è arrivato pure Javier Martinez nelle vesti di corteggiatore. Come noto venne mandato via quando alla redazione giunse la segnalazione che frequentava una donna lontana dai riflettori.

Scoperto l’accaduto, Javier (che l’anno prima era stato tentatore) ammise tutto e venne allontanato dal programma di Uomini e Donne con tanto di ramanzina da parte di Maria De Filippi.

Oggi a distanza di tempo Lorenzo Spolverato e Javier Martinez sono nuovamente tra i partecipanti del Grande Fratello ed entrambi si sono avvicinati a Shaila Gatta.

Come detto lei aveva prima intrapreso la conoscenza con Lorenzo, poi si era avvicinata a Javier, ma non c’è stato niente da fare. Quando poi sono stati mandati in Spagna, Lorenzo e Shaila si sono avvicinati così da confessare di essere innamorati. Atteggiamento che ha deluso Javier che ora ha allontanato definitivamente Shaila.

E voi ricordavate questo dettaglio?