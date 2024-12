Il 2025 si preannuncia un anno ricco di sorprese e grandi ritorni per il panorama televisivo italiano, che vi illustriamo qui di seguito con una pratica gallery con tutti i principali programmi in partenza.

I programmi in onda nella prima parte del 2025

Rai, Mediaset, Sky e le piattaforme streaming hanno svelato i loro palinsesti, regalando al pubblico un pizzico di nostalgia e innovazione. Dai talent show che celebrano l’arte e il talento senza età, come The Voice Senior e Io Canto Senior, agli show più attesi, come il Festival di Sanremo e C’è posta per te, il prossimo anno promette di tenere incollati milioni di spettatori. Non mancheranno, poi, novità assolute, pronte a conquistare il cuore del pubblico. Ecco un viaggio tra i programmi più attesi del 2025, divisi canale per canale!

Rai

Rai 1

Festival di Sanremo

Festival di Sanremo

Dall’11 al 15 febbraio

L’evento musicale più atteso dell’anno torna con una nuova edizione condotta da Carlo Conti e con una lineup di cantanti di tutto rispetto.

Ancora una volta il palco del Teatro Ariston di Sanremo promette emozioni indimenticabili tra brani inediti in gara e intrattenimento in generale.

Come prima più di prima

Come prima più di prima

Dopo un’appuntamento fisso come il Festival, passiamo ad una vera e propria novità, il talent Come prima più di prima, guidato sempre da Carlo Conti.

Le protagoniste sono note showgirl della TV italiana che torneranno a mettersi in gioco con l’obiettivo di dimostrare il proprio talento nel canto, nel ballo e nella recitazione.

In tutto saranno cinque appuntamenti che si collocheranno nella prima serata del sabato. Continuiamo ora con un trio noto al pubblico…